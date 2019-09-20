||NEW || “النهاية السعيدة” التي أنتظرها المشاهد العربي عودة قنوات بي أوت كيو بحكم القضاء...

متابعي موقعنا عرب فور نيوز ،قنوات بي أوت كيو استطاعت في وقت قصير للغاية، أن تستحوذ على نسبة متابعة فاقت التوقعات بكثير، وجذبت الملايين من محبي الساحرة المستديرة في العالم العربي أجمع، يريدوا معرفة موعد عودة البث والقنوات بدأت بثها منذ عام تقريباً ومنذ ذلك التاريخ وجد المواطن العربي العادي المتوسط الدخل ضالته في تلك القنوات.

أعلنت المنظمة العربية للاتصالات الفضائية “عربسات”، أمس الخميس عن كسبها الدعوة القضائية التي رفعتها ضدها قنوات بي إن سبورت القطرية، أمام المحاكم الفرنسية، وقال الموقع الرسمي لعربسات على شبكة الإنترنت، أن هناك قراراً جديداً صدر من محكمة فرنسية مستقلة، تؤيد الحكم السابق الذي رفض جميع الدعاوي الصادرة من بي إن ضدها، ورفض أي محاولة استئناف من قبل الشبكة القطرية .

وبهذا الحكم النهائي الغير قابل للطعن عليه أصبح من الوارد جداً عودة بث قنوات بي أوت من جديد، بنفس الطريقة التي كان تبث بها القنوات من قبل، وفي الأيام القليلة القادمة ستظهر حقائق كثيرة، سنوافيكم بأخر التطورات أول بأول.

تردد قنوات بي أوت كيو على القمر نايل سات وعرب سات

اسم القمر الصناعي القناة التردد معامل الأستقطاب معامل الترميز النايل سات بي أوت كيو 12034 H 27500 عرب سات بي أوت كيو 12207 H 27500 عرب سات بي أوت كيو 11919 V 27500 عرب سات بي أوت كيو 12380 V 27500

تحديث: تم أنتشار أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رجوع البث لمجموعة قنوات بي أوت كيو، وأن اعتباراً من غداً السبت سيتم بث مباريات الدوري الانجليزي الممتاز عبر القنوات، وهذه الأخبار غير مؤكدة ونحن سنتابع معكم بكل جديد لحظة بالحظة.