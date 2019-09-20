ضبط تردد قناة العراقية نيوز  Iraqia News الاخبارية مباشر على نايل سات وعرب سات لمتابعة اخبار العراق...

الآن تردد قناة العراقية نيوز Iraqia News، يبحث الكثيرون عن تردد قناة العراقية نيوز الجديد عبر القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، فقناة العراقية نيوز من القنوات العراقية التي تحظى بأعلى نسبة مشاهدة من بين القنوات الإخبارية في الوطن العربي، فهي قناة عراقية تبث بشكل مباشر أون لاين على مدار 24 ساعة من العمل المستمر المثمر بالمجان بدون تشفير لتعرض على جمهورها أهم الأخبار العراقية علي الصعيد الداخلي الملتهب، بجانب عرضها لأهم الأخبار الحصرية بالعالم العربي والدولي، فهي قناة عراقية إخبارية هادفة، تقدم أفضل الخدمات الإخبارية لجمهورها حول العالم.

قناة العراقية نيوز الإخبارية 2019

قناة العراقية نيوز هي قناة فضائية إخبارية عراقية مفتوحة عبر الفضائيات بشكل مباشر مجاني، تهتم بالقضايا المطروحة على الساحة العراقية والعربية، كما تنقل أهم الأحداث والأخبار العراقية لحظة بلحظة، للجمهور العراقي والعربي، بمنتهى المصداقية، فقناة العراقية نيوز تميزت بالصدق والأمانة والسرعة في نقل الحدث، فهي تقدم أهم الأخبار المحلية والعالمية التي يبحث عنها المواطن العراقي والعربي حول العالم، وتعمل على نشر الوعي بين مختلف شرائح المجتمعات العربية، وذلك من منطلق حرص قناة العراقية نيوز أن تقدم محتوى إخباري هادف يبحث عنه قطاع كبير من المشاهدين في الدول العربية.

قناة العراقية نيوز الفضائية توفر المتابعة الإخبارية المهنية الموضوعية، في شتى المجالات، مما يجعلها في مقدمة القنوات الفضائية الإخبارية متابعة بشكل مستمر مباشر.

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استقبال قناة العراقية نيوز 2019

قناة العراقية نيوز تبث مستخدمة أفضل أساليب البث، ليتم استقبال ترددها بشكل مجاني عبر القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، من خلال إدخال التردد الصحيح لها عن طريق جهاز الريسيفر الخاص بكم من خلال التردد الآتي لقناة العراقية نيوز:

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح النايل سات 11823 27500 عمودي 5/6 النايل سات 11527 27500 أفقي 5/6 عرب سات 11474 27500 عمودي 3/4

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ونحن في انتظار جميع أسئلتكم للرد عليها من خلال التعليقات أسفل المقال، وسنقوم بتحديث المقال أول بأول في حال التغيير في تردد قناة العراقية نيوز ، فتابعونا من خلال موقعنا موقع عرب نيوز.