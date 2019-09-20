التقاط تردد قناة السودان 2019…. قناة Sudan عبر الأقمار الصناعية المختلفة

تردد قناة السودان 2019، نستعرض معكم تردد قناة السودان، حيث يمكنكم الآن متابعة أحدث تردد قناة السودان من خلال موقعنا مباشرة علي الأقمار الصناعية العرب سات والنايل سات وأيضا هوت ببرد، حيث أن تلفزيون السودان من القنوات الفضائية الحكومية، وأيضا الرسمية لدوله السودان وهي تقوم بالبث باللغة العربية لجميع البرامج بالإضافه إلي عرضها لجميع أنواع الفقرات و الموضوعات المختلفة و المتنوعة، وأيضا النشرات التي تعمل على انتشار الوعي لدى المشاهد السوداني، تابعونا وقناة Sudan.

الهدف من وراء قناة السودان

تعمل قناة السودان على نشر الوعي لجميع متابعيها وهي لا تتحيز بعرض النشرات والأخبار فقط ولكنها تعمل على نشر كافه البرامج الاجتماعية والترفيهية عن طريق برامجها التي تعمد الي مناقشه القضايا الاجتماعية والترفيهية، والبرامج الفنية، والثقافية، بالإضافه الي اهتمام القناة بمشاكل المواطنين والقضايا الخاصة بالدولة، وذلك من خلال إذاعتها لبعض من البرامج الإخبارية إلتي تقوم بالاعتماد على لغة الحوار السياسي والاجتماعي، بالإضافه الي أن القناة تقوم بالبث بدون انقطاع أو توقف وبالمجان.

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مميزات قناة السودان

تتميز القناة بأنها من أكثر القنوات الفضائية التي لها شهره كبيره و تحتل الصدارة على جميع الأقمار الصناعية، حيث تعتبر من القنوات الرسمية الأكثر شهرة في دوله السودان وتم تأسيس القناة عام 1962 حيث أنها تتميز ببث الكثير من المشروعات والبرامج المختلفة، وأيضا تهتم بجميع الجوانب الهامة لدي المواطن السوداني وتعمل على عرض البرامج الثقافية لزيادة من نشر وعي المشاهد وكذلك البرامج الإخباريه، والعالمية، والمحلية حتى يتم إطلاع المشاهد على احدث الأخبار والمستجدات التي تحدث داخل البلاد وخارجها، بالإضافه الي تميزها في تقديم البرامج الاجتماعية التي تعمل على مناقشه كافه القضايا الخاصة بالمواطنين، و تقوم بحل المشاكل الاجتماعية وتعمل على عرض البرامج العلمية لنشر الوعي بكثرة.

البرامج التي تعرضها قناة السودان

تقوم قناة السودان ببث البرامج المتنوعة مابين البرامج الاقتصادية والسياسية والرياضية والاجتماعية والبرامج الترفيهية، وكذلك المسلسلات، والأفلام التي تعمل على نشر التسلية بين المشاهدين و الابتعاد قليلا عن تناول الأحداث والأخبار، والقناة لها مزيد من الشعبية والشهرة بين جميع المشاهدين في العالم العربي والغربي وليس فقط للمشاهدين من الشعب السوداني.

استقبل تردد لقناة السودان عبر الأقمار الصناعية 2019

اسم القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب نايل سات 10795 27500 – 5/6 عمودي (V) عرب سات 10810 27500 – 3/4 أفقي (H) عرب سات 12523 27500 – 3/4 عمودي (V) هوت بيرد 12654 27500 – 5/6 أفقي (H)

مستمرين معكم عبر التحديثات، لتقديم أحدث تردد قناة السودان 2019 على مدار الساعة.