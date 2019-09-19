تحديث تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات وطريقة إستقباله

تردد قناة توم وجيري هو من أهم الترددات التي تشهد عملية بحث مكثفة منقبل أولياء الأمور الآن في مصر والوطن العربي، خاصةً بعد النجاح الكبير الذي حققته القناة ، والشعبية العالية التي حصدتها منذ إنطلاقها، فقناة Tom and Jerry أصبحت الآن من قنوات الأطفال الرائدة على القمر الصناعي نايل سات، وتمكنت من كسب ثقة الآباء والأمهات دوناً عن قنوات الأطفال الأخرى المنافسة لها، لما تقدمه من برامج ومسلسلات وأفلام كرتون وبرامج تعليمية وأغاني للأطفال، وتقوم قناة توم وجيرى بإنتقاء الأعمال التي تعرض على شاشتها جيداً من أجل إسعاد الأطفال وإدخال البهجة والسرور في قلوبهم، نتابع معكم من خلال المقال التالي، احدث تردد لقناة توم وجيري بعد تغييره.

وتعتمد قناة توم وجيري في الأساس على عرض أحدث إنتاجات الكرتون العالمية للأطفال العرب وبالمجان بدون تشفير، حيث تعرض قناة Tom & Jerry هذه الأفلام الحديثة فور إنتاجها بعد أن تقوم بدبلجتها وترجمتها للغة العربية، حتى يتسنى للأطفال العرب فهمها والإستمتاع بها باللغة التي يعرفونها، وبالتالي فهي تجلب كل جديد وحصري وتضعه نصب أعين الطفل المصري والعربي، كما أنها تقوم بإنتقاء كل ما يعرض عبر شاشتها والتأكد من خلوه تماماً من أي شيء ضد التقاليد العربية والشرقية.

تردد قناة توم وجيري

قامت قناة توم وجيري منذ عدة أسابيع بالإعلان عن قيامها بتغيير التردد الخاص بها على النايل سات، وبررت إدارة القناة ذلك في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيسبوك للتواصل الإجتماعي، أن توم اند جيري ستنتقل لتردد جديد أقوى من التردد السابق، كما أنه يدعم ميزة البث بصورة فائقة الجودة ويسهل إستقباله في جميع الدول العربية، الأمر الذي سيكون له أثر كبير في مسيرة القناة الناجحة ورغبتها في تطوير نفسها يوماً بعد يوم، والظهور في أفضل صورة لمشاهديها.

تردد توم وجيرى

ننشر لكم من خلال الجدول التالي تردد قناة توم وجيري الجديد التي تعرض كاتون القط والفار وإحداثياته الكاملة، كل ما عليكم هو ضبط التردد بالإعدادات الموضحة معه من أجل إستقبال القناة بشكل سليم والإستمتاع ببرامجها، التردد هو:-

القمر التردد القطبية معامل الترميز معامل تصويب الخطأ نايل سات 11354 أفقي أو V 27500 5/6

إذا واجهتكم أي مشكلة في إستقبال أو ضبط تردد قناة توم وجيرى، لا تترددوا في ترك تعليق لنا بالأسفل يوضح المشكلة التي تواجهكم، وسوف يقوم محررو قسم الترددات بموقع عرب نيوز بالرد على حضراتكم على الفور من أجل حل أية مشاكل تواجهكم في إستقبال قناة توم وجيرى.