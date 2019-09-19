تردد قناة ام بي سي بلوود MBC bollywood الجديد “سبتمبر 2019” جدول أفلام اليوم من ام بي سي...

ولا يزال تردد قناة ام بي سي بلوود MBC bollywood متربعا على عرش القنوات الهندية التي تقدم أفضل ما انتجته السينما الهندية من أحدث وأقوى الأفلام البوليوودية، كما تعرض القناة سلسلة من أشهر المسلسلات والأعمال الدرامية الهنية والتي يتابعها عشاق القناة بشغف بالغ، كما أن للبرامج الشيقة نصيب وافر على شاشة القناة، لذلك تعتبر قناة ام بي سي بلوود عي قناة الأسرة، فقناة أم بي سي بلوود تغطي اهتمامات جميع الشرائح المجتمعية والفئات العمرية على امتداد جميع الدول العربية.

وتجدر الإشارة إلى أن قناة أم بي سي بلوود تعتبر من أحدث قنوات باقة أم بي سي الشهيرة، فقد انطلق البث التجريبي للقناة عام 2013، وذلك بحضور نخبة من ألمع نجوم الهند وعلى رأسهم النجمة الشهيرة “كارينا كابور”، وذلك في حفل افتتاح أسطوري للقناة، وبفضل المحتوى المتميز لقناة أم بي سي بلود، فقد استطاعت القناة في فترة وجيزة أن تعتلي عرش القنوات الهندية المُفضلة لدى المشاهد العربي على اتساع أرجاء الوطم العربي الكبير.

تردد قناة ام بي سي بلوود MBC bollywood الجديد

وتقوم فناة أم بي سي من خلال تردداتها على القمر المصري نايل سات والقمر العربي عرب سات بدر 5 وبدر 7 بعرض أشهر الأفلام الهندية المدبلجة بالعربية، كما تذخر شاشة قناة أم بي سي بلوود بمجموعة رائعة من المسلسلات الدرامية الهندية الشهيرة.

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ترددات تردد قناة أم بي سي بلوود MBC BOLLYWOOD الجديد: الخليج العربي:القمر:عربسات بدر7 – التردد:11270 MHz – الدرجة:26 درجة شرق – القطبية:عمودي – معدل الترميز:27500 – معامل تصحيح الخطأ:5/6 – التعديل:DVB-S,QPSK

ترددات تردد قناة أم بي سي بلوود MBC BOLLYWOOD الجديد: الخليج العربي: القمر:نايلسات E8WB – التردد:11470 MHz – الدرجة:8 درجة غرب – القطبية:عمودي – معدل الترميز:27500 – معامل تصحيح الخطأ: 5/6 – التعديل:DVB-S,QPSK

ترددات تردد قناة أم بي سي بلوود MBC BOLLYWOOD الجديد: بلاد الشام: القمر:نايلسات E8WB – التردد:11470 MHz – الدرجة:8 درجة غرب – القطبية:عمودي – معدل الترميز:27500 – معامل تصحيح الخطأ: 5/6 – التعديل:DVB-S,QPSK

ترددات تردد قناة أم بي سي بلوود MBC BOLLYWOOD الجديد: بلاد الشام:القمر:عربسات بدر7 – التردد:11270 MHz – الدرجة:26 درجة شرق – القطبية:عمودي – معدل الترميز:27500 – معامل تصحيح الخطأ:5/6 – التعديل:DVB-S,QPSK

ترددات تردد قناة أم بي سي بلوود MBC BOLLYWOOD الجديد: تركيا: القمر:نايلسات E8WB – التردد:11470 MHz – الدرجة:8 درجة غرب – القطبية:عمودي – معدل الترميز:27500 – معامل تصحيح الخطأ: 5/6 – التعديل:DVB-S,QPSK

ترددات تردد قناة أم بي سي بلوود MBC BOLLYWOOD الجديد: تركيا:القمر:عربسات بدر7 – التردد:11270 MHz – الدرجة:26 درجة شرق – القطبية:عمودي – معدل الترميز:27500 – معامل تصحيح الخطأ:5/6 – التعديل:DVB-S,QPSK

ترددات تردد قناة أم بي سي بلوود MBC BOLLYWOOD الجديد: غرب أفريقيا:القمر:نايلسات E7WA – التردد:11559 MHz – الدرجة:7.3 درجة غرب – القطبية:عمودي – معدل الترميز:27500 – معامل تصحيح الخطأ: 5/6 – التعديل:DVB-S,QPSK

ترددات تردد قناة أم بي سي بلوود MBC BOLLYWOOD الجديد: غرب أفريقيا:القمر:عربسات بدر5 – التردد:12284 MHz – الدرجة:26 درجة شرق – القطبية:عمودي – معدل الترميز:27500 – معامل تصحيح الخطأ:5/6 – التعديل:DVB-S,QPSK مسلسلات قناة ام بي سي بوليود MBC bollywood مسلسل ارجع لي قبلاتي

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مسلسل من النظرة الثانية. جدول أفلام اليوم من أم بي سي بلوود تابع جدول أفلام ومسلسلات اليوم عبر الموقع الرسمس لقناة أم بي سي بلوود الهندية. قد يهمك أيضا معرفة: “جميع القنوات الهندية” تردد قناة زي أفلام Zee Alwan TV تردد قناة ستار بلس للمسلسلات الهندية star plus تردد قناة Colors TV على نايل سات “جميع القنوات الهندية” تردد قناة زي أفلام Zee Alwan TV تردد قناة ستار بلس للمسلسلات الهندية star plus تردد قناة Colors TV على نايل سات “تحديث سبتمبر” تردد سحري واحد لتنزيل جميع قنوات النايل سات التردد السحري الشبكي هنا ترددات القنوات الرياضية .. الأخبار .. الدراما قنوات الأطفال والمسلسلات

جدول أفلام اليوم من ام بي سي بلوود

تابع جدول أفلام اليوم، لجميع أيام الأسبوع عبر الصفحة الرسمية للقناة ام بي سي بلوود الهندية: