“تفاصيل الإشارة الجديدة” تردد قناة دي دبليو dw الألمانية الناطقة باللغة العربية على...

تردد قناة دي دبليو dw الألمانية الناطقة باللغة العربية الجدير تشهد عمليات بحث متعاظمة خلال الفترة السابقة، حيث تسعى قناة دي دبليو dw الألمانية إلى التواجد على الساحة العربية من خلال قناتها المتميزة دي دبليو dw الألمانية التي تبث محتواها باللغة العربية، كما تسعى القناة لنشر الثقافة الألمانية من خلال ما تقدمه من برامج لتعليم اللغة الألمانية، بحيث أن تعليم اللغة هي أولى خطوات نشر الثقافة، كما تسعى القناة للانشار بين أوساط المثقفين العرب من خلال ما تقدمه من برامج إخبارية وسياسية وحوارية، حيث تهتم برامج القناة بالطابع الإخباري ذو الخلفية السياسية والاجتماعية والثقافية، ولجميع ما سبق فقد قررنا إعداد هذا التقرير عن تردد قناة دي دبليو dw الألمانية الناطقة باللغة العربية، وذلك على جميع الأقمار الصناعية التي تبث القناة محتواها المتميز من خلال تلك الأقمار.

وتجدر الإشارة أن قناة دي دبليو dw الألمانية الناطقة باللغة العربية قد استطاعت في الفترة الأخيرة أن تكون ضمن القنوات التي يهتم بها المشاهد العربي، وذلك للتعرف على أهم الأخبار والأحداث سواء كانت العربية أو العالمية، حيث تعرض القناة محتواها بحيادية، وتغطي القناة بمحتواها كافة الجوانب التي يهتم بها المشاهد العربي، فالقناة في سبيل نشرها الثقافة الألمانية وذلك من خلال ما تنشره قناة دي دبليو dw الألمانية الناطقة باللغة العربية عن الثقافة والحضارة الألمانية، وذلك عن طريق مجموعة من البرامج المتميزة.

تردد قناة دي دبليو DW على النايل سات عرب سات هوتبيرد

تردد قناة دي دبليو DW على القمر نايل سات

القمر التردد الاستقطاب FEC نايل سات 11900 (v) (v) 5/6 نايل سات 11977 (v) (v) 5/6

تردد قناة دي دبليو DW على القمر عرب سات

القمر التردد الاستقطاب FEC عرب سات 11996 (h) (h) 5/6

تردد قناة دي دبليو DW على القمر هوت بيرد

القمر التردد الاستقطاب FEC هوت بيرد 11045 (h) 5/6

تردد قناة دي دبليو DW على القمر أسترا

القمر التردد معامل الترميز FEC أسترا 11626 (v) 22000 5/6

أشهر برامج قناة دي دبليو الناطقة بالعربية

عمدت قناة دي دبليو العديد على المحافظة على محتوى متميز من البرامج، سواء كانت البرامج الإخبارية أو الحوارية أو الاجتماعية والثقافية، ومن تلك البرامج ما يلي:

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برنامج البشير شو.

برنامج السلطة الخامسة.

برنامج العولمة 3000.

برنامج المستقبل الآن.

برنامج العقيدة والحياة.

برنامج صحتك بين يديك.

برنامج شباب توك.

برنامج واحة الثقافة.

برنامج وثائقي.

تردد قناة دي دبليو على قمر الصناعي النايل سات 2019

تردد/11900

معدل الترميز/27500

معامل التصحيح 6/5

عمودي

في حال تعذر التردد السابق على نايل سات يمكن استخدام التردد التالي:

تردد/11977

معدل الترميز/27500

معامل التصحيح 6/5

عمودي

تردد قناة دي دبليو العربية على قمر الصناعي العرب سات

تردد/11996

معدل الترميز/27500

معامل التصحيح 6/5

أفقي

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قناة دي دبليو DW عي قناة ألمانية المنشأ ناطقة بالعربية، وهدف القناة نشر الثقافة الألمانية في الأوساط العربية،وتبث القناة محتوها الإعلامي المتميز طوال اليوم وعلى مدار الساعة بدون توقف، كما أن القناة لها مراسلين بكافة الدول بالعالم، وتنقل القناة الأحداث والأخبار العاجلة بتغطية متميزة.