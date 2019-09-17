“الجديد اليوم” بي أوت كيو تعود من خلال برنامج أبتكره شباب سعوديون عن طريق...

مجموعة قنوات بي أوت كيو، استطاعت خلال فترة وجيزة أن تستحوذ على نسبة كبيرة من المشاهدين للمباريات الكبرى، التي كانت حكراً على قنوات بي إن سبورت المشفرة، والمعروف أن مجموعة قنوات بي أوت كيو تهدف إلي محاربة الاحتكار، وتعمل على مشاهدة الجميع للمباريات بالمجان، ونحن من خلال موقعنا عرب فور نيوز نقدم لكم هذا المقال سنقدم لكم أخر تفاصيل عودة بث القناة التي توقف وموعد عودة البث مرة أخرى، والجدير بالذكر أن مجموعة قنوات بي أوت كيو تضم عدد 10 قنوات تليفزيونية.

أعزائنا يمكنكم الدخول على الرابط التالي لمتابعة أخر أخبار عودة قنوات بي أوت من جديد، ومعرفة حقيقة عودة البث من جديد والتي ينتظره عشاق القناة في كافة أرجاء الوطن العربي.

باجتهاد من شباب سعوديون للتغلب على مشكلة انقطاع بي أوت كيو عن البث، فقد فكر المهنيين بالدش والريسيفرات في برامج يتم تحميلها للعمل على اجهره أل بي أوت كيو، ومن التطبيقات تطبيق يسمى “cetusplay.for.tv “، يتم تفعيله من خلال الجوال آيفون ويكون متصل مع الجهاز على نفس شبكة الإنترنت، ويتم الدخول على التطبيق والضغط على كلمة “ok ” لتفعيل التطبيق على الرسيفر القديم أل بي أوت.

عاجل الموقع الرسمي لقنوات بي أوت يوضح أخر التطورات

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الحساب الرسمي لشبكة بي أوت كيو

“قلنا لكم أننا سنعود واليوم عدنا.. انتظروا أن شاء الله العودة لجميع الأجهزة .. العودة للأسف في السعودية فقط على الجهاز الرسمي للتجربة على بعض الأجهزة سيتم قطع البث أيضاً لتكملت التحديثات لتعمل على كل الأجهزة”

تردد قنوات بي أوت كيو على النايل سات والعرب سات

سنقدم لكم أحدث تردد لمجموعة قنوات بي أوت كيو، وإذا حدث تعديل للتردد بعد التحديثات التي تجريها القناة حالياً سنوافيكم به في الحال.