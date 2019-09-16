بالمجان استقبل واضبط تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي الثلاثاء 17 سبتمبر 2019...

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي نقدمها لكم اليوم لمتابعة أحداث مباراة ليفربول ونابولي في الجولة الأولى من دور المجموعات الخاص بدوري أبطال أوروبا، وسوف تقام المباراة من خلال ملعب سان باولو الإيطالي، وذلك الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، ولذلك حاولنا أن نجمع لكم تردد القنوات التي ستقوم بنقلها.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي

في آخر مباراة لنابولي أمام ليفربول الإنجليزي لم يتمكن من الفوز بل إنه تعرض للخسارة في المباراة، وسوف ينوي في هذه المباراة أن يخلص بحقه، والجدير بالذكر أيضًا أن المباراة السابقة التي جمعت نابولي بليفربول، استطاع نابولي أن يحصل على ثلاثة أهداف، أما ليفربول فلم يتمكن إلا من إحراز هدف واحد فقط في المباراة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي

إلى جانب قناة بي إن سبورت إتش دي الرياضية المشفرة التي ستقوم بإذاعة مباراة ليفربول ونابولي ويعلق عليها المعلق الرياضي عصام الشوالي، يرغب الكثير من المواطنين بالتعرف على قنوات مفتوحة عبر مختلف الأقمار الصناعي لنقل مباراة ليفربول ونابولي، وإليكم القنوات وترددها والأقمار الصناعية المذاعة من خلالها:

القناة القمر الصناعي التردد IRIB Varzesh TV HD Iran Intelsat 62°E 11555 V 30000 Es’hailSat | Badr 26°E 11881 H 27500 Es’hailSat | Badr 26°E 12265 H 27500 Idman TV Azerbaijan AzerSpace 46°E 11175 H 27500

وكانت هذه القائمة هي القنوات المفتوحة التي ستقوم بنقل مباراة ليفربول ونابولي في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.