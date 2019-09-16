بالمجان استقبل تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبروسيا دورتموند اليوم 17 سبتمبر 2019...

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبروسيا دورتموند والتي ستقام اليوم من خلال ملعب سيجنال إيدونا بارك وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي يفضل متابعتها عدد كبير من المتابعين في الشرق الأوسط بوجه عام.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبروسيا دورتموند

من خلال مباراة اليوم سيحاول كل من الفريقين سواء برشلونة وبروسيا دوتموند الفوز فيها لشعور بالراحة قبل مباراة العودة، والجدير بالذكر أن مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند القادمة ستكون في معقل برشلونة ملعب الكامب نو، كما أن الفريقين وقعا في المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وفي المباراة الأخيرة التي خاضها برشلونة استطاع أن يفوز على منافسه فالنسيا مقابل خمسة أهداف لهدفين فقط، وسيحاول خلال مشواره في دوري أبطال أوروبا التي تقام الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 الفوز أيضًا.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبروسيا دورتموند

ويمكننا أن نتابع مباراة برشلونة وليفربول من خلال قناة بي إن سبورت إتش دي الرياضية الثالثة، ويعلق عليها المعلق الرياضي حفيظ دراجي، ولكن هذه القناة ليست مفتوحة للجماهير، ولا بد أن تقوم بالاشتراك فيها حتى تستطيع المتابعة، ولكن هناك مجموعة من القنوات التي سوف تعمل على نقل المباراة ومن أهمها:

اسم القمر اسم القناة التردد نايل سات Oromia 12380 NSS12 ETV 3 12379 – H نايل سات GALI KURDISTAN 10899 – H

وبهذا نكون قد قدمنا لكم القنوات المفتوحة التي يمكنكم من خلالها متابعة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في إطار الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.