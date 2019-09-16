تردد قناة الكأس 3 Alkass الرياضية مشاهدة مباراة السد X النصر اليوم بث مباشر

نضع بين أيديكم تردد قناة الكأس 3 Alkass الرياضية المشفرة وترددات قنوات الكأس الأخرى على كافة الأقمار الصناعية المختلفة، حيث توفر قنوات الكأس إمكانية الحصول على القنوات عبر الأقمار الصناعية الآتية (عرب سات بدر 4، عربسات بدر6، نايل سات، آسيا سات 5، جالاكسي 19)، ففي حال كنت مستقبلاً لأيٍ من الأقمار المذكورة، فسوف تتمكن من الحصول على قنوات الكأس الرياضية لمتابعة المباريات الهامة المشفرة بالدوريات والبطولات العالمية، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز يمكنكم التعرف على ترددات قنوات الكأس القطرية الرياضية على عددٍ من الأقمار الصناعية لمشاهدة مباريات وبرامج القنوات الرياضية اليوم.

تردد قناة الكأس 3 Alkass الرياضية

مجموعة قنوات الكأس الرياضية هي قنوات قطرية تهتم بالشأن الرياضي وتنقل كافة الأحداث الرياضية المحلية والعالمية من بطولات ودوريات متنوعة، وقد بدأت القنوات البث الأول لها في أبريل لعام 2006م في شكل قناة رياضية واحدة تحت مسمى “قناة الدوري والكأس”، ثم تحولت بعد ذلك لمجموعة قنوات رياضية تتكون من ثمانية قنوات تبث المباريات والبرامج الرياضية بتقنية عالية الجودة HD، ونظراً للمحتوى المميز التي تقدمه شبكة قنوات الكأس، فقد حصلت على العديد من المشاهدين حول العالم.

وتقوم قنوات الكأس الرياضية بنقل مباريات دوري أبطال أسيا موسم 2019 عبر قناة الكأس 3 التي يمكنكم الحصول عليها الآن من خلال ضبط تردد قناة الكأس 3 Alkass الرياضية المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع عرب نيوز، حيث يمكنكم مشاهدة مباراة السد القطري والنصر السعودي في ربع نهائي البطولة اليوم الاثنين الموافق لتاريخ 16 سبتمبر 2019م، ومن يرغب في الحصول على ترددات قنوات الكأس الرياضية المشفرة، يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

م القمر التردد القطبية تصحيح الخطأ الترميز 1 عربسات بدر4 12245 V 3/4 27500 2 عربسات بدر6 12418 H 3/4 27500 3 نايل سات 11919 H 3/4 27500 4 آسيا سات 5 3660 V 3/4 27500 5 جالاكسي 19 12183 H 3/4 27500

من خلال الجدول السابق بإمكانكم الحصول على تردد قناة الكأس الرياضية الثالثة لمشاهدة المباراة المقرر نقلها اليوم، فقط قم بضبط الهوائي المستقبل أو الطبق اللاقط على القمر الصناعي المطلوب، ثم ضبط جهاز الاستقبال وإدخال تردد قناة الكأس 3 Alkass الرياضية بشكل صحيح ثم الضغط على “بحث”.

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موعد بث مباراة السد القطري والنصر السعودي عبر قناة الكأس الثالثة

تشاهدون اليوم الاثنين الموافق لتاريخ 16 سبتمبر 2019م مباراة السد القطري ضد النصر السعودي في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أسيا 2019، حيث تبدأ المباراة في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت القاهرة، وسوف تقام على استاد جاسم بن حمد بنادي السد، وسوف يتم التعليق على المباراة بصوت المعلق الرياضي أحمد الطيب.