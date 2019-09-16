“تحديث سبتمبر” KSA جميع تردد قنوات الرياضية السعودية على القمر “نايل سات .. عرب...

تردد قنوات الرياضية السعودية KSA والتي تشهد زخم بحثي هائل مع كل مباراة تبثها هذه القنوات الرياضية المتميزة، فالبحث عن تردد قناة الرياضية السعودية ليس على مستوى مواطني المملكة فقط، بل يشمل البحث جميع البلدان العربية، فقد أصبحت وبحق قناة الرياضية السعودية KSA القناة الرياضية الأولى خليجياً وعربياً، حتى أنها أصبحت القناة محل بحث عشاق مباريات كرة القدم بوجه خاص والرياضة العربية بوجه عام، وتجدر الإشارة أن البث المباشر لقناة الرياضية السعودية KSA 24 يغطي معظم أرجاء الوطن العربي الكبير، فقناة الرياضية السعودية تبث عن طريق القمر نايل سات وكذلك القمر عرب سات، ومن أهم أسباب الانتشار الواسع لقناة الرياضية السعودية KSA هو بثها المزدوج بتقنية HD عالية الجودة وكذلك بالتقنية العادية SD الخاصة بالرسيفرات القديمة.

لذلك سنشرح لكم تفصيلاً كافة الترددات الجديدة والأصح الخاصة بمجموعة قنوات الرياضية السعودية KSA والتي تشمل 4 قنوات رياضية متميزة، وذلك على الأقمار الصناعية التي تبث محتواها الإعلامي الرياضي عن طريق القمر نايل سات والقمر عرب سات، قد استطاعت مجموعة قنوات الرياضية السعودية KSA في فترة وجيزة أن تحقق أوسع انتشار، ويرجع ذلك لما تقدمه القناة من برامج رياضية متميزة، ومتابعتها لأهم الأحداث الرياضية المحلية والعربية والعالمية.

جميع تردد قنوات الرياضية السعودية على القمر “نايل سات .. عرب سات .. بدر”

شاهد بث مباشر لمباريات الدوري السعودي من خلال الرابط التالي: رابط موقع دوري بلس

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تردد قنوات الرياضية السعودية ksa 24 الجديدة

القمر التردد القطبية معدل الترميز الجودة نايل سات 12149 أفقي H 27500 SD نايل سات 12284 عمودي V 27500 HD عرب سات 12015 عمودي V 27500 SD

تردد قنوات الرياضية السعودية ksa 24 الأولى والثانية

التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ 12248 رأسي أو عمودي 27500 3/4

تردد السعودية الرياضية على القمر الصناعي بدر 6:

التردد الاستقطاب معدل الترميز التصحيح 11976 عمودي 27500 5/6

برامج قنوات الرياضية السعودية ksa الجديدة

أبرز المعلقين على قنوات الرياضية السعودية

المعلق علي الكعبي

المعلق عبد الله الحربي

المعلق عامر عبد اللد

المعلق مدحت شلبي

المعلق جعفر الصليح

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وتجدر الإشارة أن مجموعة قنوات KSA هي مجانية ومفتوحة وغير مشفرة، وتقوم قنوات الباقة بالبث المباشر لمباريات الدوري السعودي، والكثير من مباريات البلدان العربية، وتغطى مجموعة قنوات الرياضية السعودية جميع الأحداث الرياضية الهامة سواء كانت محلية أو دولية، كما تقوم القناة من خلال بث مباشر دائم لمحتواها على مدار الساعة دون توقف أو انقطاع وبصورة مجانية دون تشفير.