الشرطة Vs الزوراء كأس السوبر العراقي عبر تردد قناة العراقية الرياضية Iraqiya Sports 2019 مباشر على...

مباشر على تردد قناة العراقية الرياضية Iraqiya Sports 2019 محط بحث من قبل العديد من الجماهير الرياضية ونستطيع أن نُطلق على قناة العراقية أنها من أفضل وأهم القنوات التي وفرها التليفزيون العراقي للجماهير، كما أنها استطاعت أن تصنع قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، وتقوم بنقل العديد من المباريات الرياضية والأحداث الرياضية المهمة.

مباراة الزوراء والشرطة كأس السوبر العراقي

مباراة الزوراء والشرطة في اطا منافسات كأس السوبر العراقي اليوم السبت 14 سبتمبر وسوف تقام المباراة على ملعب الكوت وتنقل المباراة مباشر عبر قناة العراقية الرياضية في تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت مصر ، الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

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الان تردد قناة العراقية الرياضية

وانطلقت قناة العراقية الرياضية لأول مرة على الشاشة في عام 2005 ومنذ هذا الوقت وحاولت أن تكون هي القناة المميزة من بين القنوات الأخرى، وتخصصت في نقل العديد من المباريات الرياضية، ولعل أشهر ما تقوم القناة بنقل الجماهير هي مباريات الدوري العراقي، بالإضافة إلى البطولات التي يشارك فيها المنتخب العراقي والاندية العراقية التي تلعب في الدوري الممتاز.

Iraqiya Sports 2019

واستطاعت القناة أن تنقل المباريات الرياضية الودية وكذلك المباريات الرياضية الرسمية، كما أن هناك استوديو تحليلي مخصص لتحليل المباريات الرياضية ويحضره العديد من نجوم التحليل الرياضي في العالم العربي، وليس هذا فقط بل إن هناك العديد من البرامج الرياضية الأخرى التي تنقلها لكم القناة، ومن أهم تلك البرامج برنامج معايشة رياضية وبرنامج الدوري وبرنامج أنت والحكم، كما أن القناة تنقل برنامج الدوري والاستوديو التحليلي.

تردد قناة العراقية الرياضية على النايل سات

ويمكنكم الآن ضبط أجهزتكم على تردد القناة العراقية الرياضية من خلال الترددات التالية على القمر الصناعي العربي نايل سات:

التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 12562 27500 6/ 5 12360 2894 4/ 3

ويمكنكم المتابعة معنا للتعرف على كل ما تقدمه القناة بالإضافة إلى أحدث الترددات الخاصة بالقناة على الأقمار الصناعية.