اضبط الآن تردد قناة إس بي سي السعودية Sbc 2019 عبر قمري نايل سات وعرب سات

نقدم لكم متابعينا الكرام متابعي موقع عرب فور شوت أينما كنتم تردد قناة إس بي سي السعودية sbc 2019 على قمري نايل سات وعرب سات والتي أصبحت ضمن قائمة القنوات الأساسية داخل كل منزل من المنازل في المملكة العربية السعودية وقد استطاعت القناة أن تصل إلى درجة متميزة بين القنوات السعودية في وقت قصير للغاية، حيث أن قناة إس بي سي السعودية sbc كانت قجد انطلقت في شهر مايوم من العام الماضي 2018 وتميزت القناة بعرض المسلسلات العربية الحصرية بالإضافة إلى مجموعة متميزة من برامج الكوميدية وبرامج الطبخ التى تهتم السيدات وربات البيوت، لذا نقدم لكم من خلال المقالة التالية كيفية ضبط تردد قناة إس بي سي السعودية sbc 2019 على قمري نايل سات وعرب سات.

تردد قناة إس بي سي السعودية sbc 2019

من خلال الجدول التالي نقدم لكم الرموز التي بها يتم ضبط التردد الجديد لقناة اس بي سي العربية على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم، كل ماعليكم هو ضبط تلك الرموز بأجهزتكم وبعدها يمنكم مشاهدة القناة بكل سهولة ويسر

القمر الصناعي تردد القناة معدل الترميز القطبية معامل تصحيح الخطأ نايل سات 12284 27500 رأسي V 5/6 عرب سات 12149 27500 أفقي H 5/6 عرب سات 12307 27500 أفقي H 5/6

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تردد قناة إس بي سي السعودية sbc 2019

تعتمد قناة إس بي سي السعودية sbc 2019 في تغطيتها وبرامجها على الاهتمام بكافة متطلبات المشاهدين العرب من برامج ودراما جديدة وقديمة، كما طورت من مضمونها في الفترة الماضية لتضيف إلى برامجها باقة جديدة من البرامج كانت أهمها برامج الأطفال مما زاد إقبال الأسر عليها، فالأمهات يثقون بما تعرضه على شاشتها لصغارهن وخاصة أنها تعتمد على البرامج الدينية للأطفال لتعليمهم مفاهيم الإسلام بشكل بسيط يستطيعون فهمه.

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تردد قناة SBC الجديد على الياه سات :

التردد: 11747

القطبية :افقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ:5\6

قناة إس بي سي السعودية

نود أن نشير إلى أن تردد قناة إس بي سي السعودية sbc 2019 متواجد عبر قمري صناعيان مختلفان وهما نايل سات وعرب سات حتى يتمكن الجميع من استقبال الإشارة بشكل واضح وصحيح، ونتابع معكم متابعينا أي تحديث يطرأ على تردد قناة إس بي سي السعودية سوف نوافيكم به.