اضبط واستقبل ترددات القنوات الرياضية على جميع الأقمار سبتمبر 2019

ترددات القنوات الرياضية على جميع الأقمار , ننقل إليكم اليوم جميع الترددات التي يبحث عنها عشاق مشاهدة المباريات الرياضية حتى يتسنى للجميع الاستمتاع بمشاهدة مباريات كرة القدم الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى المباريات الأخرى مثل كرة السلة، الطائرة وغيرها من أنواع الرياضة الأخرى.
ترددات القنوات الرياضية على جميع الأقمار 2019
قنوات beIN SPORTS MA
تعد قنوات بي ان سبورت ماكس من أهم القنوات الفضائية المتخصصة في بث المباريات الرياضية، حيث يتم عرض مبارياتها من خلال الأقمار الصناعية نايل سات – عرب سات.
قناة بي ان سبورت ماكس من القنوات المشفرة التي لها اشتراك شهري تابع لشبكة قنوات بي ان سبورت القطرية، والتي اشتهرت بامتلاكها حقوق البث لمباريات كأس العالم 2018 مونديال روسيا.
تردد قناة beIN SPORTS MAX 1 HD AR
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل تصحيح الخطأ
| المدار
|التشفير
|نايل سات 101/102
|12245
|27500
|عمودي
|2/3
|7 غرب
|إرديتو 2
|عرب سات 2C/2D/3A
|11180
|27500
|عمودي
|2/3
|26 شرق
|إرديتو 2
تردد قناة beIN SPORTS MAX 2 HD AR
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
| المدار
|معامل تصحيح الخطأ
|التشفير
|نايل سات 101/102
|12245
|27500
|عمودي
|7 غرب
|2/3
|إرديتو 2
|عرب سات
2C/2D/3A Advertisements
|11180
|27500
|عمودي
|26 شرق
|2/3
|إرديتو 2
تردد قناة beIN SPORTS HD 1 FR
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|معامل تصحيح الخطأ
| المدار
|التشفير
|Astra 1B-1H + 2C
|11376
|22000
|عمودي
|2/3
|19.2 شرق
|فياكسس 2
| هوت بيرد 1-6
|11096
|29900
|أفقي
|2/3
|13 شرق
|فياكسس 2
تردد قناة تي ار تي TRT 1 HD
قناة تي ار تي TRT 1 HD إحدى القنوات التركية وأهمها على الإطلاق، حيث تبث مبارياتها بشكل مجاني للمشاهدين في تركيا والبلاد المجاورة لها، وبصورة واضحة بتقنية HD.
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|معامل تصحيح الخطأ
| المدار
|التشفير
|Turksat 1C
|11054
|30000
|عمودي
|3/4
|42 شرق
|مفتوح
|Eutelsat W3
|11637
|30000
|أفقي
|3/4
|7 شرق
|مفتوح
تردد قناة Italia 1
|القمر الصناعي
|التردد
|معامل الترميز
|الاستقطاب
|معامل تصحيح الخطأ
|المدار
|التشفير
|هوت بيرد 1-6
|11919
|27533
|عمودي
|2/3
|13 شرق
|مفتوح
تردد قناة أبوظبي الرياضية 1
قناة أبوظبي من القنوات الفضائية الغير مشفرة أي تبث مبارياتها من غير مقابل، تعرض البرامج والمباريات عبر القمر الصناعي عرب سات، كما تعمل القناة على مدار الـ24 ساعة دون انقطاع أو تشويش.
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|عرب سات
|11804
|27500
|أفقي
| مجاني
تردد قناة الكويت الرياضية 1
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|القطبية
|التشفير
|عرب سات
|12130
|27500
|عمودي
|مجاني
تردد قناة ام بي سي برو سبورت 1
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|ام بي سي برو سبورت 1
|عرب سات
|12341
|27500
| أفقي
تردد قناة دبي ريسينج 2019
|التردد
|القمر الصناعي
|التشفير
|الترميز
|الاستقطاب
|12130
|مدار عرب سات
|مجاني
|27500
|عمودي
تردد قناة البحرين الرياضية1
|الترميز
|القمر الصناعي
|التردد
|التشفير
|الاستقطاب
|27500
| عرب سات
|12226
|مجاني
|أفقي
تردد قناة ياس2019
|التخصص
|القمر الإصطناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|رياضية
|مدار عرب سات
| 11804
|27500
|أفقي
تردد قناة RTS Deux HD
|االقمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|معامل تصحيح الخطأ
|الوجهة المداري
|التكويد والحماية
|هوت بيرد 1-6
|10971
|29700
|أفقي
|3/4
|13 شرق
|فياكسس2
تردد قناة البحرين الرياضية2
|القمر الصناعي
|التشفير
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
| عرب سات
|مجاني
| 12226
|27500
|أفقي
تردد قناة النيلين 2019
|القمر الصناعي
|التردد
|معامل الترميز
|الاستقطاب
|التشفير
|عرب سات
|12523
|27500
|عمودي
|مجاني
تردد قناة فلسطين الرياضية 2019
|الجودة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|SD
| عرب سات
|11957
|27500
|أفقي
تردد قناة السعودية الرياضية 1 2019
|التردد
|القمر الصناعي
|معامل التصحيح
|الترميز
|الاستقطاب
|11230
| عرب سات
|3/4
|27500
|أفقي
تردد قناة السعودية الرياضية 2
|جودة القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
| SD
| عرب سات
|11230
|27500
|أفقي
تردد قناة النيل سبورت 2019
|معامل تصحيح الخطأ
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|3/4
| نايل سات
|11843
|27500
|أفقي
يمكنك الآن استقبال ترددات قنوات الرياضية في عدة بلدان على جهاز الستالاتيت الخاص بك بمنتهى السهولة واليسر.