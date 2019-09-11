تردد قناة الساعة دراما الخضراء El Sa3aa Drama صاحبة الشعبية الجارفة على نايل سات الساعة “أفلام...

تردد قناة الساعة دراما الخضراء El Sa3a Drama والتي تعتبر من أفضل قنوات الدراما المصرية والعربية، حيث يتعاظم البحث على تردد قناة الساعة دراما، هذا وقد حظيت باقة قنوات الساعة بتنامي عمليات البحث عليها، ويرجع ذلك للمحتوى المتميز لجميع قنوات مجموعة الساعة، فقنوات الساعة تشكل باقة من القنوات التي يتنوع محتواها الفني، فمنها قناة السعة أفلام والتي تختص بعرض أفضل الأفلام التي حققت جماهيرية واسعة، ومذلك قناة الساعة سينما والتي تعرض الأعمال السينمائية المتنوعة الجديدة والقديمة المصرية والعربية والهندية المترجمة، وكذلك تشمل قنوات الساعة قناة الساعة كوميدي وقناة الساعة مسرح وقناة الساعة كلاسيك.

وتجدر الإشارة إلى انه يمكن مشاهدة قنوات الساعة بجميع البلدان العربية، وذلك عن طريق القمر نايل سات، حيث يتميز القمر نايل سات بتغطسته مساحة جغرافية هائلة تشمل الوطن العربي الكبير وجنوب أوروبا وشمال وغرب ووسط أفريقيا، لذلك فقد استطاعت قنوات الساعة أن يكون لها عشاق ومتابعين كثرن وتحظى قناة الساعة بنسب مشاهدة مرتفعة للغاية.

تردد قناة الساعة دراما الخضراء على نايل سات

أما عن قناة الساعة دراما الخضراء، فهي الأوفر حظا من حيث المشاهدين ونسب المشاهدة، حيث تغرض قناة الساعة دراما الخضراء باقة مشوقة ومثيرة ومتميزة من أفضل المسلسلات المصرية والعربية، سواء القديمة منها أو الحديثة، وتبث قناة الساعة دراما محتواها الدرامي \وال اليوم وعلى مدار الساعة بدون انقطاع وبفواصل إعلانية قصيرة بالمقارنة بالقنوات الأخرى المنافسة.

ولن يقتصر هذا التقرير على عرض تردد قناة الساعة دراما مسلسلات الخضراء فقطـ، ولكن سنتناول أيضا من خلال هذا التثرير جميع ترددات قنوات الساعة المختلفة من خلال الجداول التفصيلية التالية لترددات هذه القنوات، فيمكن باتباع التفاصيل الوارة بجداول الترددات الحصول على مشاهدة غاية في الجودة صوت وصورة.

تردد قناة الساعة أفلام على نايل سات

أما عن قناة الساعة أفلام، فقد تخصصت هذه القناة في تقديم وعرض أفضل ما جادت به السينما المصرية والعربية من أفلام متميزة، وتبث قناة الساعة أفلام محتواها على مدار الساعة بفواصل إعلانية قصيرة، فلا يشعر المشاهد لقناة الساعة أفلام بالملل من طول الفواصل الإعلانية.

تردد قناة الساعة كوميدي على نايل سات

ويأتي دور قناة الساعة كوميدي لتتربع على عرش قنوات الكوميدي المصرية والعربية، وتتنوع الأعمال الفنية التي تقدمها قناة الساعة كوميدي بين القديم والحديث، ويحرص على متابعتها كافة أفراد الأسرة، فقد استطاعت القناة بحق لم شمل الأسرة في جو من البهجة والمتعة.

تردد قناة الساعة مسرح على النايل سات

ويأتي دور المسرح الذي اختصت به قناة الساعة مسرح، فيمنكم مشاهدة أفضل الأعمال المسرحية من خلال شاشة القناة المتميزة، فجمهور المسرح له نصيب وافر وذلك من خلال عرض الأعمال المسرحية الجديدة القديمة.

Advertisements

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 10872 (v) 27500 عمودي 3/4

تردد قناة الساعة كلاسيك على النايلسات

أما عشاق زمن الفن الجميل “الأبيض والأسود، فلم تقصر قنوات الساعة في حقهم في الاستمتاع بالفن الأصيل ذو العبق المتميز، فيذكر المشاهد عمالقة التميل والفن القدامى من خلال ما تعرضه القناة على شاشتها المتميزة.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 12562 (V) 27500 عمودي 3/4

تردد قناة الساعة سينما على قمر نايل سات

ويأتي دور السينما مع قناة الحياة سينما، فالقناة تقدم من خلال شاشتها أفضل الأفلام، ليست المصرية والعربية فقط، بل يمكن لمشاهدي قناة الساعة سينما الاستمتاع بالأفلام السينمائية الهندية المترجمة، وكذلك تتنوع ما تقدمة القناة بين أعمال فتية درامية ورومانسية وكوميدية،

قد يهمك أيضا معرفة:

استقبال بث ترددات قنوات أبل APPLE التفاحة الجديدة على نايل سات سبتمبر 2019 “كوميدي .. توادي Today .. سينما .. أفلام .. حكايات”

ترددات جميع قنوات القمر نايل سات “تحديث سبتمبر 2019” التردد السحري لتنزيل وتحميل جميع الترددات بضغطة واحدة

“تحديث سبتمبر” جميع ترددات قنوات القمر عرب سات “التردد الشبكي” قنوات الرياضة والأفلام والأخبار وجميع قنوات الأطفال والدراما والأكشن

وتتميز قنوات الساعة العديدة بشمولية المحتوى الفني الذي تقدمة من خلال شاشاتها، كما استطاعت قنوات الساعة من لم شمل الأسر المصرية والعربية، وذلك يرجع للمحتوى الذي يناسب جميع الشرائح العمرية والمجتمعية، فقد استحقت باقة قنوات الساعة التربع على عرش القنوات الدرامية بلا منافس، ومن أهم أسباب نجاح القناة قصر الفقرات الإعلانية، حيث تطول الفقرات الإعلانية على القنوات المناسفة وذلك يبعث على الملل وعدم العودة أخرى لهذه القنوات.

في حال كان لديكم أي استفسار عن تردد أي قناة أخرى، يمكنكم ترك تعليق باسم القناة التي تبحثون عن ترددها، وسنجيب على جميع ما يصلنا من استفسارات، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة.