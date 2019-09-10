ترددات قنوات الساعة El Sa3a الجديدة على نايل سات سبتمبر 2019 شاهد تردد قناة الساعة “دراما .....

مجموعة ترددات قنوات الساعة الجديدة وهي باقة متنوعة تغطى كافة الأعمال الفنية الدرامية والكوميدية، وتعتبر قنوات الساعة من القنوات الفضائية الحديثة نسبيا والتي ظهرت مؤخرا، فعمر شبكة قنوات الساعة عام واحد تقريبا، فقد بدأت البث في بداية 2018، على لقمر نايل سات، ومجموعة قنوات الساعة تخصصت في عرض الأعمال الفنية المصرية، فهي باقة متنوعة من القنوات، فالباقة تشتمل على قناة للأفلام وأخرى للمسلسلات الدرامية، وأخرى للأعمال الكوميدية، وقناة مخصصة للأعمال المسرحية، كما تتبع للمجموعة أيضا قناة متخصصة في عرض الأعمال الفنية القديمة تحت مسمى قناة الساعة كلاسيك، وتعرض كلاسيكيات السينما المصرية وأفلام فترة السبعينات وحتى التسعينات.

وتجدر الإشارة أن ترددات باقة قنوات الساعة من القنوات التي تزايد عليها البحث مؤخراً بعدما ذاع صيتها، وأصبحت تنافس بقوة على جذب قاعدة جماهيرية من المشاهد المصري والعربي، ومع تزايد البحث على تردد قنوات الساعة، أخذنا على عاتقنا إعداد هذا التقرير الشامل عن ترددات قنوات الساعة، وكذلك نستعرض أسماء القنوات التابعة للمجموعة، وأيضا نبذة موجزة عما تعرضه هذه القنوات على شاشتها، ومن الجدير بالذكر أن كافة قنوات الساعة تعر ض محتواها بشكل مجاني على مدار الساعة بدون تشفير، كما أن القناة تقم بالبث على القمر المصري نايل سات.

ترددات قنوات الساعة الجديدة على نايل سات

ترددات قنوات الساعة الجديدة على القمر نايل سات

تم إطلاق بث مجموعة قنوات الساعة دفعة واحدة على القمر نايل سات، وذلك في مطلع عام 2018، حيث بدأ البث لجميع قنواتها في يوم واحد، وخلال فترة وجيزة استطاعت القنوات أن تنال رضا متابعيها بما تقدمه من محتوى متنوع، أما عن قنوات الساعة وتردداتها فيمكن التعرف عليها من خلال الجدول التالي:

اسم القناة التردد الحالي الاستقطاب

معدل الترميز قناة الساعة دراما MOUSLSALAT 12566 v

27500 قناة الساعة كوميدي El Sa3a Comedy 11602 h

27500 قناة الساعة كلاسيك 12566 v

27500 قناة الساعة مسرح El Sa3a Masrah 10872 10873 V

27500

ترددات قنوات الساعة الجديدة على النايل سات

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تردد قناة الساعة دراما: وتبث محتواها على نايل سات من خلال التردد 12566، وتقوم قناة الساعة درما بعرض الأعمال الدرامية المصرية الجديدة، وتقوم القناة بعرض المسلسلات التي تم عرضها في شهر رمضان، والتي حظيت بنسب مشاهدة مرتفعة. تردد قناة الساعة مسرح: وتبث محتواها أيضا على القمر نايل سات من خلال ترددها الجديد ، وتقوم قناة الساعة مسرح بعرض الأعمال المسرحية الكوميدية المتميزة. تردد قناة الساعة كوميدي: وتبث محتواها مجاناً على القمر المصري نايل سات على ترددها الجديد 11602، وتقوم قناة الساعة كوميدي بعرض الأعمال الفنية الكوميدية، وأغلب ما تقدمه القناة أفلام فترة التسعينات. تردد قناة الساعة كلاسيك: وتبث أيضا من خلال القمر نايل سات على ترددها الجديد 12566، وتعرض محتوى من الأعمال الفنية القديمة نسبياً، من فترة الستينات والسبعينات.

استقبال تردد قناة الساعة كوميدي الجديد 2019

تردد قناة الساعة كوميدي الجديد يمكن استقبال إشارة بثها على نايل سات من خلال الجدول التالي.

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح القطبية النايل سات 11613 27500 5/6 أفقي

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