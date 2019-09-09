“هنا” احصل بسهولة على تردد قنوات الأطفال على قمر نايل سات لترفيه طفلك في الإجازة الصيفية...

يزداد البحث عن تردد قنوات الأطفال على قمر نايل سات في الإجازة الصيفية أكثر من أي وقت أخر نظرًا لعدم ذهاب الأطفال بمختلف أعمارهم للمدارس أو الحضانات، مما تجدهم يشعرون بالزهق خلال ساعات يومهم ويلجأون إلى التليفزيون لتسلية أوقات فراغهم بمشاهدة البرامج الترفيهية وأفلام الكرتون المحببة لهم، فعالم ذيزنى مليئ بالمغامرات والكرتون المحبب لدى الصغار والكبار على الحد سواء.

ومن أشهر تردد قنوات الأطفال على قمر نايل سات، تردد قناة أطفال ومواهب الجديد، وكذلك تردد قناة ميكي للأطفال mickey 2019 بالإضافة إلى تردد قناة إم بى سى mbc 3 للأطفال أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي، وأيضًا تردد قناة سنا الجديد المحببة لدىّ الأطفال من دولة سوريا الشقيقة، كما يكثر البحث عن تردد قناة ماجد Majid Kids TV الجديد تلك الأيام لتكون تعويضًا عن مجلة ماجد المشهورة وفقًا لتطور العصر فأصبح التليفزيون والإنترنت الوسيلة الأكثر استخدامًا، لذلك نقدم لكم ترددات كل هذه القنوات حتى تتمكنون من ضبطتها على أجهزتكم.

تردد قناة أطفال ومواهب الجديد Atfal Mawaheb

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 11353 27500 5/6 V

تردد قناة سنا الجديد Sana TV

التردد: 10977

استقطاب: أفقى

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ:5/6

تردد قناة ميكي للأطفال mickey 2019

التردد استقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 11526 رأسي 27500 3/4

تردد قناة إم بى سى mbc 3 للأطفال

القمر التردد الجديد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ نايل سات 11470 5/6 27500 V عرب سات 11270 5/6 27500 V

تردد قناة ماجد Majid Kids TV الجديد

القمر: نايل سات التردد : 12221 معدل الترميز : 27500 الاستقطاب: عمودي FEC : ألي

بذلك نكون قد انتهينا من عرض أبرز تردد قنوات الأطفال الأكثر بحثاً من قبل متابعينا، نواصل معكم باستمرار تحديثات الترددات في حال تعديلها أو تغيرها ولنقدم لكم كل ماهو جديد في عالم الطفل على الشاشات الفضائية.