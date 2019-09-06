new”نبأ حصري” الخبر المنتظر قنوات بي أوت كيو تعود على قمر أوروبي قريباً ||بشرط|| صعب فهل...

مجموعة قنوات بي أوت كيو، استطاعت خلال فترة وجيزة أن تستحوذ على نسبة كبيرة من المشاهدين للمباريات الكبرى، التي كانت حكراً على قنوات بي إن سبورت المشفرة، والمعروف أن مجموعة قنوات بي أوت كيو تهدف إلي محاربة الاحتكار، وتعمل على مشاهدة الجميع للمباريات بالمجان، ونحن من خلال موقعنا عرب فور نيوز نقدم لكم هذا المقال سنقدم لكم أخر تفاصيل عودة بث القناة التي توقف وموعد عودة البث مرة أخرى، والجدير بالذكر أن مجموعة قنوات بي أوت كيو تضم عدد 10 قنوات تليفزيونية.

بعد شوط كبير من التفاوض مع أكثر من قمر صناعي أوروبي للبث من خلاله، وأخر المفاوضات كانت مع القمر الصناعي ASTRA19.1E، الذي تبث من خلاله قنوات سكائ سبورت العالمية، وافق القمر الأوروبي ببث الباقة من خلاله بنفس الشعار والتردد القديم، بشرط هو أن محتوي البث يكون قانوني ومطابق لكل القوانين الدولية للبث، وأن أي محتوي يبث يكون حاصل على تصريح بث من الجهات ذات الحق للمحتوي، ومن المؤكد أن أدارة قنوات بي إوت كيو لن توافق على هذا الطلب، وتقبل بتغير المحتوى من الرياضي إلي الفني، لأن القنوات متخصصة في الرياضة وذاع صيتها في هذا المجال الرياضي.

عاجل الموقع الرسمي لقنوات بي أوت يوضح أخر التطورات

الحساب الرسمي لشبكة بي أوت كيو

“قلنا لكم أننا سنعود واليوم عدنا.. انتظروا أن شاء الله العودة لجميع الأجهزة .. العودة للأسف في السعودية فقط على الجهاز الرسمي للتجربة على بعض الأجهزة سيتم قطع البث أيضاً لتكملت التحديثات لتعمل على كل الأجهزة”

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تردد قنوات بي أوت كيو على النايل سات والعرب سات

سنقدم لكم أحدث تردد لمجموعة قنوات بي أوت كيو، وإذا حدث تعديل للتردد بعد التحديثات التي تجريها القناة حالياً سنوافيكم به في الحال.