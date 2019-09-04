تردد قناة الصحراء على النايل سات، وحقيقة مقطع برنامج تعاليل

قناة الصحراء من القنوات الشهيرة في المملكة السعودية، يشاهد هذه القناة محبي الاستماع للشعر العربي، القناة تقدم على مدار اليوم الكثير من البرامج التي تهتم بعرض كل ما هو يرتبط بالعادات، والتقاليد السعودية، ولذلك هناك الكثير من المشاهدين يتابعوا هذه القناة، ولكن انتشر الكثير من الجدل، والنقد لقناة الصحراء بعد أن عرضت قصة اعتبرها الكثير خادشة للحياء، قصة للشاعر عيدان بن راجس، واليوم بحث الكثير من المشاهدين عن تردد قناة الصحراء لمعرفة حقيقة هذه القصة، وحقيقة البيان الذي أصدرته القناة.

تردد قناة الصحراء على النايل سات

لمن يحب أن يشاهد قناة الصحراء القناة متاحة على النايل سات لجميع المشاهدين، نعرض لكم تردد قناة الصحراء على النايل سات :

التردد 12207 الاستقطاب v الترميز 27500

حقيقة قصة الشاعر عيدان بن راجس

انتشر على تويتر اليوم مقطع من برنامج تعاليل يظهر فيها الشاعر عيدان بن راجس يحكي قصة معينة اعتبرها الكثير أنها خادشة للحياء، ولكن أصدرت قناة الصحراء بيان رسمي للرد على هذا المقطع، وقالت فيه أن هذا المقطع تم تصويره في قناة الصحراء برنامج تعاليل منذ عام 2008 الماضي، وقد تم حذف المقطع بسبب هذه القصة، ولا نعلم سبب نشر المقطع مرة أخرى الان، وأشارت إلى أنه سيتم محاسبة المتسبب في نشر هذا المقطع مرة أخرى.