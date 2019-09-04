||عاجل|| الأمير الوليد بن طلال قد يكون “كلمة السر” في عودة قنوات بي أوت كيو للبث من جديد...

مجموعة قنوات بي أوت كيو، استطاعت خلال فترة وجيزة أن تستحوذ على نسبة كبيرة من المشاهدين للمباريات الكبرى، التي كانت حكراً على قنوات بي إن سبورت المشفرة، والمعروف أن مجموعة قنوات بي أوت كيو تهدف إلي محاربة الاحتكار، وتعمل على مشاهدة الجميع للمباريات بالمجان، ونحن من خلال موقعنا عرب فور نيوز نقدم لكم هذا المقال سنقدم لكم أخر تفاصيل عودة بث القناة التي توقف وموعد عودة البث مرة أخرى، والجدير بالذكر أن مجموعة قنوات بي أوت كيو تضم عدد 10 قنوات تليفزيونية.

في تطور كبير قد يكون مفتاح حل عودة قنوات بي أوت كيو للبث من جديد، تدور مفاوضات الآن بين شبكة قنوات بي أوت كيو وشبكة sky sport العالمية، التي يمتلك الأمير السعودي الوليد بن طلال حصة كبيرة منها، في بث الباقة باللغة العربية في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، من خلال القمر الأوروبي الخاص بالباقة العالمية سكاي سبورت، ونحن سنوافيكم متابعينا بكل جديد حول هذه المفاوضات الجارية الآن فتابعونا.

عاجل الموقع الرسمي لقنوات بي أوت يوضح أخر التطورات

الحساب الرسمي لشبكة بي أوت كيو

“قلنا لكم أننا سنعود واليوم عدنا.. انتظروا أن شاء الله العودة لجميع الأجهزة .. العودة للأسف في السعودية فقط على الجهاز الرسمي للتجربة على بعض الأجهزة سيتم قطع البث أيضاً لتكملت التحديثات لتعمل على كل الأجهزة”

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تردد قنوات بي أوت كيو على النايل سات والعرب سات

سنقدم لكم أحدث تردد لمجموعة قنوات بي أوت كيو، وإذا حدث تعديل للتردد بعد التحديثات التي تجريها القناة حالياً سنوافيكم به في الحال.