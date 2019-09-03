أحدث تردد لقناة SBC السعودية على القمر نيلسات وعربسات 2019 وأهم البرامج التي تقدمها القناة على...

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متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز عرب فور نيوز في المملكة العربية السعودية، وفي العالم العربي الكبير من المحيط إلي الخليج، يسعدنا التواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن التردد الجديد لقناة SBC السعودية، التي يزداد البحث عن ترددها في الفترة الأخيرة بعد أن استطاعت، في فترة قصيرة أن تجذب الملايين من المشاهدين السعوديين والعرب، نظراً لتميز القناة وتقديمها لمحتوى متميز وأستخدمها أحدث تقنيات البث الفضائي في العالم.
قناة SBC هي قناة سعودية متنوعة تقدم برامج مختلفة سواء برامج ترفيهية أو رياضية أو خاصة بالطبخ، ومنذ أن بدأت القناة في البث يوم 15 /مايو عام 2018 وهي تجتذب كل يوم المزيد من المشاهدين العرب لتميزها.
تردد قناة SBC على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|معامل الاستقطاب
|معامل الترميز
|SBC
|نايل سات
|11149
|H
|27500
|SBC
|عرب سات
|12284
|V
|27500
أهم البرامج التي تقدم على قناة SBC السعودية.
- برنامج الدوري مع وليد: الذي يقدمه الإعلامي وليد الفراج، ويقدم كل أخبار دوري كأس ولي العهد محمد بن سلمان، ويقوم بتحليل المباريات التي أقيمت خلال اليوم ويحظى البرنامج بمتابعة واسعة داخل المملكة .
- برنامج مطبخ ضحى: وهو برنامج متخصص في الطبخ، ويلقى بمتابعة كبيرة من قبل السيدات ليس في المملكة فقط بل في العالم العربي، أجمع لتميز البرنامج في تقديم أكلات خليجية و شرقية متميزة.
- مسلسل الأب الروحي: وهو من أكثر المسلسلات متابعة وتدور أحداثه، حول أثرة ثرية تعمل في تجارة السلاح، وبعد وفاة كبير العائلة الذي قام بدوره الفنان محمود حميدة تدب الخلافات بين أفراد العائلة.