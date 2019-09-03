أحدث تردد لقناة SBC السعودية على القمر نيلسات وعربسات 2019 وأهم البرامج التي تقدمها القناة على...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز عرب فور نيوز في المملكة العربية السعودية، وفي العالم العربي الكبير من المحيط إلي الخليج، يسعدنا التواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن التردد الجديد لقناة SBC السعودية، التي يزداد البحث عن ترددها في الفترة الأخيرة بعد أن استطاعت، في فترة قصيرة أن تجذب الملايين من المشاهدين السعوديين والعرب، نظراً لتميز القناة وتقديمها لمحتوى متميز وأستخدمها أحدث تقنيات البث الفضائي في العالم.

قناة SBC هي قناة سعودية متنوعة تقدم برامج مختلفة سواء برامج ترفيهية أو رياضية أو خاصة بالطبخ، ومنذ أن بدأت القناة في البث يوم 15 /مايو عام 2018 وهي تجتذب كل يوم المزيد من المشاهدين العرب لتميزها.

Advertisements

تردد قناة SBC على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

القناة القمر الصناعي التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز SBC نايل سات 11149 H 27500 SBC عرب سات 12284 V 27500

أهم البرامج التي تقدم على قناة SBC السعودية.