تردد قناة عمان تي في الجديد Amman TV‎ الأردنية الفضائية تحديث سبتمبر 2019

تردد قناة عمان تي في، نتابع اليوم تردد واحدة من القنوات العربية المفتوحة على القمر الصناعي النايلسات، والتي تعد من أكبر القنوات والأكثر مشاهدة في المملكة الأردنية، ألا وهو تردد قناة عمان تي في الجديد، والتي تعمل على تقديم العديد من البرامج الحوارية والمسلسلات الدرامية التي تهم المواطن الأردني، تردد قناة عمان الجديد.

وننقل لكم متابعينا خلال السطور القليلة القادمة نبذة مختصرة عن قناة عمان الأردنية، وعرض لأهم البرامج والمسلسلات التي يتم تقديمها على شاشة القناة، فقط تابعونا من خلال التحديثات المستمرة للمقال للتعرف على آخر المستجدات الخاصة بتردد القناة أو أية تغييرات تحدث للقناة.

قناة عمان الأردنية Amman TV‎

قناة عمان الأردنية، قناة عمان تي في واحدة من القنوات المفتوجة على النايلسات، والتابعة لشبكة التلفزيون الأردني، وتعد فرعا من الفروع التابعة لباقة القنوات التلفزيونية التابعة للمجموعة العربية للبث الفضائي، وتعد قناة عمان تي في واحدة من أكبر المنصات الإعلامية الهادفة التي تعمل على بث المحتوى الإعلامي الهاتف والمصوب تجاه المواطن الأردني، بكل ما يحتويه هذا المحتوى من قيم ومبادئ وأهداف.

تردد قناة عمان تي في

من أجل متابعة أفضل لكافة البرامج والمسلسلات التي يتم عرضها على قناة عمان الأردنية، يمكنكم استقبال تردد قناة عمان تي في على القمر الصناعي النايلسات، وادخال التردد واستقبال الإشارة بشكل صحيح.

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ النايلسات 11957 27500 أفقي 6/ 5

قناة عمان تي في بث مباشر

برامج قناة عمان تي في