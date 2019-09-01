تردد قناة المنار على النايل سات سبتمبر 2019 لمعرفة أخر الأخبار الأحداث في لبنان

قناة المنار من القنوات الإخبارية المعروفة في قمر النايل سات، تقدم قناة المنار باقة من الأخبار التي تتناول الوضع في لبنان، والدول المجاورة، وتتطرق القناة للصراع الدائر في هذا المنطقة، واليوم سألنا الكثير من المشاهدين عن تردد قناة المنار على النايل سات، وقد جاء هذا السؤال عقب توتر الأوضاع هناك في جنوب لبنان، ولذلك يسأل المشاهدين عن تردد قناة المنار لمعرفة أخر الأخبار في جنوب لبنان.

تردد قناة المنار على النايل سات

قناة المنار متاحة لجميع مشاهدي قمر النايل سات في كل العالم، نعرض لكم في الجدول التالي تردد قناة المنار :

التردد 11638 الاستقطاب v الترميز 27500

بدء البث الرسمي لقناة المنار منذ أكثر من عشرة أعوام، وقد زادت أهمية هذه القناة لانها هي القناة الإخبارية التي تتناول تحليل الوضع في جنوب لبنان عن قرب، وتزداد أهمية قناة المنار أكثر عندما تشتعل الأوضاع هناك بين الأطراف المختلفة، ولذلك يبحث اليوم الكثير من العرب عن تردد قناة المنار على النايل سات.

قناة المنار ليس لديها أي صفحة على موقع فيس بوك، أو موقع تويتر، ولكن هناك الكثير من الصفحات الإخبارية التي تنقل أخبارها من خلال قناة المنار، لانها هي الأقرب للأحداث في جنوب لبنان، للأسف لا يوجد بث مباشر رسمي لقناة المنار على الإنترنت، ولذلك الطريقة الوحيدة لمشاهدتها هي متابعتها عبر النايل سات من خلال تردد قناة المنار الموجود في الجدول السابق.