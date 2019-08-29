“استقبال الان” تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية المفتوحة bein sport news على النايل سات...

شاهد تردد قناة بي إن سبورت نيوز hd الإخبارية المفتوحة الناقلة مجاناً لمراسم سحب قرعة دوري أبطال أوروبا دور المجموعات بعد تأهل 32 فريق من العديد من الدول الأوروبية إلي هذا الدور بعد نهاية الدور التمهيدي أمس، في بطولة يشارك فيها أعرق الفرق الأوروبية على رأسهم حامل اللقب ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح بالإصافة إلي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وغيرهم من الفرق الأوروبية.

تردد قناة bein sport news الإخبارية الجديد، بات متاح على القمر الصناعي نايل سات لكافة أنواع الرسيفرات ذات الجودة العالية، حيث تنتظر جماهير كرة القدم حول العالم ظهر اليوم الجمعة نتيجة قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، والتي يشارك فيها 32 فريق كما يتم تسليم جوائز الأفضل في اوروبا خلال هذا الحفل أثناء أجراء مراسم القرعة، والجميع ينتظر من يكون أفضل لاعب في أوروبا.

تردد قناة bein sport hd المفتوحة

القناة التردد معدل الترميز Bein sport news hd 12604 h 27500

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا

تبدا مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا دور الثمانية مساء اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

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