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“استقبال الان” تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية المفتوحة bein sport news على النايل سات...

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شاهد تردد قناة بي إن سبورت نيوز hd  الإخبارية المفتوحة الناقلة مجاناً لمراسم سحب قرعة دور المجموعات بعد تأهل 32 فريق من العديد من الدول الأوروبية إلي هذا الدور بعد نهاية الدور التمهيدي أمس، في بطولة يشارك فيها أعرق الفرق الأوروبية على رأسهم حامل اللقب بقيادة النجم المصري محمد صلاح بالإصافة إلي وبرشلونة ويوفنتوس وغيرهم من الفرق الأوروبية.

تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية bein sport news

تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية bein sport news

تردد قناة bein sport news الإخبارية الجديد، بات متاح على القمر الصناعي نايل سات لكافة أنواع الرسيفرات ذات الجودة العالية، حيث تنتظر جماهير كرة القدم حول العالم ظهر اليوم الجمعة نتيجة قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، والتي يشارك فيها 32 فريق كما يتم تسليم جوائز الأفضل في اوروبا خلال هذا الحفل أثناء أجراء مراسم القرعة، والجميع ينتظر من يكون أفضل لاعب في أوروبا.

تردد قناة bein sport hd المفتوحة

القناة  التردد  معدل الترميز
Bein sport news  hd 12604 h 27500

 موعد قرعة دوري أبطال أوروبا

تبدا مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا دور الثمانية مساء اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة  بتوقيت مكة المكرمة.

في حال تواجد أى قنوات أخرى ناقلة للقاء سنقوم من خلال تلك المقالة باضافتها مباشرة فكونوا متابعين معنا عبر تلك المقالة.

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