“استقبل الآن” تردد قناة الزمالك الجديدة على كافة الأقمار الصناعي بصورة واضحة بدون تشفير

قام رئيس نادي الزمالك المستشار “مرتضي منصور”، بالإعلان عن إنشاء قناة الزمالك منذ وقت سابق، حيث زاد تساؤلات محبي القعلة البيضاء حول إنشاء قناة خاصة تنقل أخبار نادي الزمالك، وقام إعلام المصريين بإنشاء قناة تخص الزمالك، وذلك لنقل كافة ما يتعلق بالنادي وجميع مبارياته.

وقد أعلن الإعلام المصري أمس عن انطلاق القناة، ومن وقتها وقد زاد البحث عن التردد الخاص بالقناة وكيفية استقبالها، ومن خلال موقع “عرب نيوز” سوف نقوم بتوضيح كل ما يدور بأذهانكم فيما يخص القناة، تابعونا وضعوا المقالة بالمفلضة ليلصكم المزيد من الأخبار.

حيث قام المستشار مرتضى منصور بإستلام ستوديو رقم 404، والذي كان قديماً يتواجد به قناة النادي الأهلي أثناء تعاقدها مع شركة مسك ومجموعة قنوات ART، وتبلغ مساحة الاستوديو 450 متراً ليكون الاستوديو الرئيسي لقناة الزمالك الفضائية الجديدة.

Advertisements

تردد قناة الزمالك الجديدة 2019

ومن المقرر بداية موعد تشغيل قناة الزمالك الجديدة،مع أول شهر سبتمبر المقبل، وذلك طبقاً لخريطة برامج متميزة بفريق إعداد وإخراج وتقديم قوي لجذب انتباه الجمهور لمتابعتها منذ الساعات الأولى من انطلاقها، وخاصة أن من وقت الإعلان عنها والبحث عن ترددها لم يتوقف ويزداد يوميًا.

تردد قناة الزمالك الجديدة 2019