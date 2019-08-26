” بي أوت كيو” متابعينا انتظاركم لن يطول وتحديد موعد البث معلوم للإدارة هناك خطوة واحدة...

مجموعة قنوات بي أوت كيو، استطاعت خلال فترة وجيزة أن تستحوذ على نسبة كبيرة من المشاهدين للمباريات الكبرى، التي كانت حكراً على قنوات بي إن سبورت المشفرة، والمعروف أن مجموعة قنوات بي أوت كيو تهدف إلي محاربة الاحتكار، وتعمل على مشاهدة الجميع للمباريات بالمجان، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم أخر تفاصيل عودة بث القناة التي توقف وموعد عودة البث مرة أخرى، والجدير بالذكر أن مجموعة قنوات بي أوت كيو تضم عدد 10 قنوات تليفزيونية.

يوتل سات هو قمر صناعي ملاصق للقمر الصناعي المصري نايل سات الذي يقع على مدار 7 درجات غرب، والقمر ينقل من خلاله العديد من قنوات الأفلام المقرصنة، ويعتبر إيجار القنوات من خلاله سهل ومنخفض التكلفة، قد يكون هذا القمر هو بديل للقمر الصناعي عرب سات، الذي كانت تبث القنوات من خلاله سابقاً، وقالت أدارة الشركة أن القنوات جاهزة للبث من خلال القمر يوتل سات، الآن وأن الباقة ستكون 10 قنوات رياضية، هذه أخر الأخبار التي تحصلنا عليها وسنكون معكم بكل جديد فتابعونا، وقالت الإدارة لشبكة بي أوت كيو أن تحديد موعد أطلاق الباقة الجديدة لن يعلن عنه رسمياً، لأسباب تقنية حرصاً من الشبكة على أتخاذ الاحتياطيات المناسبة لعدم التوقف مجدداً، وعدم التشويش المسبق على البث إذا علم الموعد الجديد للبث، ونطمئنكم متابعينا أن الوقت لن يطول وأن أنتظاركم سيأتي بنتيجة مفرحة لمتابعينا، ومحبي الشبكة التي تسعى لمحاربة الاحتكار.



أعلنت أدارة شركة بي أوت كيو أن مستشاريها القانونيين أوصوا الإدارة العليا، بأن المخرج من الملاحقات القانونية من قبل بي إن، هو تغير العلامة التجارية للشركة ولوجو القناة واسم القناة، وفي هذه الحالة يمكن للقنوات أن تبث من جديد على القمر الصناعي عرب سات، بشكل قانوني على الجهاز الجديد لبي أوت، وقالت أن موعد العودة سيتحدد بعد أخذ كل الاحتياطيات القانونية.

Advertisements

الحساب الرسمي لشبكة بي أوت كيو

“قلنا لكم أننا سنعود واليوم عدنا.. انتظروا أن شاء الله العودة لجميع الأجهزة .. العودة للأسف في السعودية فقط على الجهاز الرسمي للتجربة على بعض الأجهزة سيتم قطع البث أيضاً لتكملت التحديثات لتعمل على كل الأجهزة”

تردد قنوات بي أوت كيو على النايل سات والعرب سات

سنقدم لكم أحدث تردد لمجموعة قنوات بي أوت كيو، وإذا حدث تعديل للتردد بعد التحديثات التي تجريها القناة حالياً سنوافيكم به في الحال.

القمر الصناعي اسم القناة التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز النايل سات beoutQ 12034 H 27500 عرب سات beoutQ 12207 H 27500 عرب سات beoutQ 11919 V 27500

موعد عودة بث قنوات بي أوت كيو

قال الحساب الرسمي لشبكة قنوات بي أوت كيو على موقع التدوينات على توتير، أن القنوات ستعود للعمل مساء اليوم الجمعة 9/8/2019، وأن هناك بعض التعديلات والتحديثات التي ستقوم بها الشركة، لتفادي التشويش في الفترة القادمة ومعروف أن المجموعة تبث من كولومبيا، وكانت قد تعرضت للشكاوى العديدة من قبل قنوات بي إن سبورت القطرية، لوقف بثها وسنتعرف في الفترة القليلة القادمة ما ستسفر عنه الأحداث.