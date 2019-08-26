“الآن” تردد قناة bein sports الإخبارية المفتوحة نايل سات 2019| مشاهدة مباريات اليوم...

في ظل زيادة البحث عن تردد قناة bein sports الإخبارية المفتوحة على القمر الصناعي نايلسات من قبل المهتمين بالشأن الرياضي ومعرفة أخر أخبار المباريات والبطولات المحلية والعالمية والإطلاع على أخر المستجدات على الساحة الرياضية وتوقيتات المباريات والقنوات الناقلة لها، فقد قمنا بتوفير تردد قناة بي ان سبورت الإخبارية المفتوحة مجاناً على النايل سات، حيث توفر مجموعة قنوات bein قناتان مجانيتان يمكنكم مشاهدتهما بدون اشتراك وهما (قناة bein sports وقناة bein sports news)، ويتم الحصول على هذه القنوات بعد ضبط الهوائي أو اللاقط “الدش” على القمر الصناعي المطلوب، ثم ضبط جهاز الاستقبال وإدخال تردد قناة bein sports news المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع عرب نيوز.

تردد قناة bein sports الإخبارية المفتوحة

توفر شبكة قنوات bein على القمر الصناعي نايل سات قناتان مجانيتان يمكن الحصول عليها لمتابعة أخبار الرياضة العالمية والمحلية ومعرفة مواعيد مباريات اليوم الهامة والاستمتاع بالاستوديوهات التحليلية للمباريات من خلالهما، كما تبث قنوات بي ان سبورت في بعض الأحيان مباريات هامة على قناة بي ان سبورت أو بي ان سبورت الإخبارية، كما تتيح مجموعة قنوات بي ان إمكانية متابعة قنوات بي ان المفتوحة مجاناً عبر موقعها الإلكتروني عن طريق موقع beIN CONNECT أو من خلال التطبيق الخاص بأجهزة iOS أو الخاصة بنظام التشغيل Android.



وفي مطلع العام الميلادي الجاري، قامت مجموعة قنوات بي ان بالإعلان عن تغيير الترددات الخاصة بها على القمر الصناعي نايل سات، وقد تم بالفعل تغيير تردد قناة bein sports الإخبارية المفتوحة نايلسات في الأول من شهر يناير لعام 2019م، وقد تم التنويه من قبل الشبكة لكافة المتابعين لقناة بي إن الإخبارية المفتوحة على القمر الصناعي المذكور بضرورة تغيير تردد bein الإخبارية وتحديثه حتى يتلاشى انقطاع خدمة البث التليفزيوني لديه، ومن يرغب في الحصول على القناة المجانية يمكنه ذلك من خلال إدخال تردد قناة بي إن الإخبارية المرفق بالجدول التالي:

م القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 1 نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3 2 نايل سات 11054 عمودي 27500 2/3 3 نايل سات 11013 عمودي 27500 2/3

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من يرغب في متابعة أخر أخبار الرياضة وكرة القدم تحديداً يمكنه ذلك من خلال ضبط تردد القناة المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، حيث يتم الحصول على تردد قناة bein sports الإخبارية المفتوحة من خلال الجدول المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع عرب نيوز.

مواعيد مباريات اليوم الهامة على قنوات bein sports

تشاهدون اليوم الاثنين الموافق لتاريخ 26 أغسطس 2019م عدداً من المباريات الهامة ضمن مباريات الدوري الإيطالي الدرجة A وغيرهم المباريات في الدوريات والبطولات العالمية الأخرى، ويمكنكم التعرف على مواعد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والإسباني من خلال التالي:

م الدوري فريق 1 فريق 2 التوقيت/القاهرة القناة الناقلة التعليق 1 الدوري الإيطالي انتر ميلان ليتشي الساعة 20:45 bein sports HD 4 علي محمد علي 7 دوري أبطال أسيا النصر – السعودية السد – قطر الساعة 19:45 bein sports HD –

ويمكنكم متابعة مباريات اليوم المنقولة على شاشة قنوات bein sports المشفرة والاستمتاع بها مباشرةً، كما يمكنكم متابعة أخر الأخبار المحلية والعالمية الرياضية من خلال ضبط تردد قناة bein sports الإخبارية المفتوحة نايل سات المرفق عبر موقعنا موقع عرب نيوز.