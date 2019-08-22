الارشيف / ترددات

تردد قناة KSA SPORT الرياضية السعودية الناقلة لمباراة النصر وضمك اليوم على نايل سات وعربسات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

تردد قناة ksa sport القناة الناقلة لمباريات الدوري السعودي 2019/2019 دوري كأس الأمير لكرة القدم، حيث ينطلق الموسم الجديد بمواجهة النصر ضد ضمك الصاعد حديثاً لدوري الدرجة الأولى، وستقوم قناة KSA سبورت بنقل جميع مباريات الدوري السعودي مباشرة وحصرياً

Advertisements

تردد قناة الرياضية السعودية KSA SPORT

يستقبل تردد قناة KSA SPORT الناقلة لمباريات الدوري السعودي على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بجودة SD و HD وهي قنوات انطلقت خصيصاً بعد نجاح الرياضية السعودية في الحصول على حقوق بث مباريات البطولات المحلية منذ العام الماضي لنقلها بشكل حصري فضائي وارضي للجمهور السعودي مجاناً دون تشفير

KSA SPORT

KSA SPORT

مباريات اليوم في الدوري السعودي

تنطلق مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي اليوم بمباراتين في غاية الأهمية، الأولى تجمع النصر حامل اللقب بفريق ضمك الصاعد حديثاً في الساعة 19:00 بتوقيت الرياض، أما الثانية تجمع الأهلي في مواجهة العدالة الساعة 2050 بتوقيت الرياض

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا