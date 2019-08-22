تردد قناة KSA SPORT الرياضية السعودية الناقلة لمباراة النصر وضمك اليوم على نايل سات وعربسات

تردد قناة ksa sport القناة الناقلة لمباريات الدوري السعودي 2019/2019 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، حيث ينطلق الموسم الجديد بمواجهة النصر ضد ضمك الصاعد حديثاً لدوري الدرجة الأولى، وستقوم قناة الرياضية السعودية KSA سبورت بنقل جميع مباريات الدوري السعودي مباشرة وحصرياً

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تردد قناة الرياضية السعودية KSA SPORT

يستقبل تردد قناة KSA SPORT الناقلة لمباريات الدوري السعودي على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بجودة SD و HD وهي قنوات انطلقت خصيصاً بعد نجاح الرياضية السعودية في الحصول على حقوق بث مباريات البطولات المحلية منذ العام الماضي لنقلها بشكل حصري فضائي وارضي للجمهور السعودي مجاناً دون تشفير

مباريات اليوم في الدوري السعودي

تنطلق مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي اليوم بمباراتين في غاية الأهمية، الأولى تجمع النصر حامل اللقب بفريق ضمك الصاعد حديثاً في الساعة 19:00 بتوقيت الرياض، أما الثانية تجمع الأهلي في مواجهة العدالة الساعة 2050 بتوقيت الرياض