تردد قناة ام بي سي الاولى 1 mbc أغسطس 2019 على النايل وعرب سات

يبحث الكثير عن تردد قناة ام بي سي 1، وهى قناة تتبع شبكة قنوات mbc التى تضم قنوات mbc2، وmbc action، و mbc masr، و mbc bollywood، و mbc4، وتُعد أحد أكبر شبكات القنوات شهرة وانتشاراً في الوطن العربي، وتأتى قناة mbc1 على رأس هذه القنوات التى يتم البحث عن ترددها فى محرك البحث “جوجل” يومياً نظراً لما تقدمه من محتوى متنوع شيق.

وتُعد أول قناة فضائية عربية مستقلة، وجائت بعض التقارير أن عدد مشاهديها قد وصل مؤخراً إلى ما يزيد عن 150 مليون متابع حول العالم، ولهذا نوضح لكم من خلال موقعنا “عرب نيوز” تردد قناة mbc1، فإلى نص المقال.

تردد قناة ام بي سي1

انطلقت قناة ام بي سي 1 في بداية عام 1991م لتبدأ من حيتها فى تقديم محتوى ثقافي واجتماعي وترفيهي يُراعى القيم والعادات العربية التى تربينا عليها، وكان لهذا أثر كبير فى زيادة معدلات مشاهدة القناة عن غيرها من القنوات، وبالإضافة إلى هذا تعرض القناة عدة مسلسلات مصرية وعربية خاصة فى شهر رمضان تُلاقى إعجاب المشاهدين، ونوضح لكم الآن تردد قناة mbc1 عبر الجدول التالي:

القمر التردد معامل الترميز الاتجاه نايل سات 11470 27500- 5/6 عمودي عرب سات 11270 27500- 5/6 عمودي

برامج قناة ام بي سي 1

تقدم قناة ام بي سي 1 نخبة من أبرز البرامج الممتعة التى جذبت لها عدد كبير من الجمهور، ونوضحهم لكم كالتالي:

برنامج كلام نواعم :- هو برنامج نسائي يستضيف أبرز النجوم فى جميع المجالات من النساء للحديث عن نجاحاتهم فى المجتمع، وقد استضاف البرانمج مؤخراً النجمة رانيا يوسف.

:- هو برنامج نسائي يستضيف أبرز النجوم فى جميع المجالات من النساء للحديث عن نجاحاتهم فى المجتمع، وقد استضاف البرانمج مؤخراً النجمة رانيا يوسف. برنامج صدى الملاعب :- وهو برنامج رياضي كروي يتابع أخبار كرة القدم يقدمه الإعلامي المتميز مصطفى أغا.

:- وهو برنامج رياضي كروي يتابع أخبار كرة القدم يقدمه الإعلامي المتميز مصطفى أغا. برنامج الليلة مع بدر:- وهو برنامج اجتماعي يقدمه الإعلامى الشهير صالح بدر يناقش الكثير من القضايا المجتمعية التى تشغل الرأي العام.

مسلسلات قناة ام بي سي 1

مسلسل يونس ولد فضة :- وهو مسلسل مصري شهير يقوم ببطولته النجم عمرو سعد والنجمة سوسن بدر، وقد اشتهر المسلسل بين جموع المصريين والعرب منذ عرضه على شاشة القناة.

:- وهو مسلسل مصري شهير يقوم ببطولته النجم عمرو سعد والنجمة سوسن بدر، وقد اشتهر المسلسل بين جموع المصريين والعرب منذ عرضه على شاشة القناة. مسلسل عائلة الحج نعمان :- وهو مسلسل اجتماعي يشارك فى بطولته النجوم تيم حسن، وهبة مجدي وسهر الصايغ.

:- وهو مسلسل اجتماعي يشارك فى بطولته النجوم تيم حسن، وهبة مجدي وسهر الصايغ. مسلسل صاحب السعادة:- وهو مسلسل شهير لنجم النجوم الزعيم عادل إمام وتشاركه البطولة النجمة لبلبة.

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