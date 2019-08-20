استقبال بث ترددات قنوات أبل APPLE الجديدة على نايل سات “كوميدي .. توادي Today .. سينما .....

اسم القناة التردد الاستقطاب الترميز ابل أفلام Apple Aflam

11179/11177 افقي h 27500 ابل سينما Apple Cnima

11179/11177 افقي h 27500 ابل كوميدي Apple Comedy

11179/11177 أفقي h 27500 ابل دراما Apple drama 12563/12562 رأسي v 27500 Apple Today ابل اليوم 11179/11177 أفقي h 27500 Apple Hkayat أبل حكايات 11179/11177 افقي h 27500

Advertisements

تردد قناة أبل كوميدي

هي قناة متخصصة بعرض الأعمال الكوميدية سواء كانت مسلسلات أو أفلام أو أعمال مسرحية، فهي قناة من أهم القنوات الكوميدية على النايل سات، كما تعرض القناة أيضا العديد من المواقف الكوميدية، أما عن شعار القناة فهي التفاحة الخضراء.

تردد قناة أبل توادي Apple Today

هي قناة متخصصة بعرض المسلسلات التركية المدبلجة للغة العربية، كما تتميز أيضا بتقديم أفضل المسلسلات والأفلام الدرامية العربية، أما عن شعار هذه القناة المميز فهو شعار التفاحة الفضية Apple Today.

تردد قناة أبل سينما Apple Cinema

هي قناة متخصصة بعرض محتوى متميز من الأفلام العربية الشهيرة والتي حققت نجاحاً جماهيرياً، كما تقدم القناة الأفلام القديمة الأبيض والأسود، وذلك بجانب الأفلام الجديدة وتتميز هذه القناة بشعار التفاحة الذهبية Apple Cinema

تردد قناة أبل حكايات Apple Hekayat

هي قناة متخصصة في عرض محتوى درامي، وتقوم بعرض الأعمال الدرامية المصرية والعربية، وتتميز بشعار التفاحة البنفسجية Apple Hekayat.

ترددات قنوات أبل أفلام Apple Aflam

هي قناة متخصصة بعرض الأفلام العربية على دون انقطاع طوال اليوم، وتظهر على قنوات الرسيفر باسم Apple Aflam وتقدم العديد من الأفلام المصرية القديمة والجديدة.

قد يهمك أيضا معرفة:

استقبال بث إشارة تردد قناة شام اف ام السورية @radioshamfm على نايل سات “الاحتفال بالشمعة 12”

ترددات جميع قنوات القمر نايل سات “تحديث أغسطس 2019” التردد السحري لتنزيل وتحميل جميع الترددات بضغطة واحدة

وبذلك نكون قد أوجزنا بالشرح الوافي لقنوات أبل وتردداتها على القمر نايل سات، ويسعدنا تلقي استفساراتكم عن ترددات أي قنوات أخرى، ونتمنى لكم دائما مشاهدة ممتعة.