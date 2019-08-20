“الآن” احدث تردد قناة الشروق الجزائرية الجديد 2019 عبر القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة الشروق الجزائرية تعد قناة الشروق الجزائرية من أهم القنوات الفضائية في دولة الجزائر الشقيقة، والتابعة لمؤسسة الشروق، تتميز القناة بعرضها محتوى ثقافي هادف من خلال البرامج الرائعة على مدار 24 ساعة، والتي تبث برامجها بجودة صوت وصورة عالية الكفاءة، فهي من القنوات المجانية عبر القمر الصناعي نايل سات وبدر.

تردد قناة الشروق الجزائرية 2019

قناة الشروق الجزائرية الفضائية، إحدى شبكة قنوات الشروق الإعلامية، تم البث التجريبي للقناة في شهر نوفمبر عام 2011، تزامناً مع الذكرى الثورة ال57 لثورة التحرير الجزائرية، ثم قامت بتفعيل البث في مارس 2012، من خلال المقر الرئيسي في العاصمة الجزائرية.

اشتهرت قناة الشروق الجزائرية، بأنها تهتم جيداً بمشاركة المواطنين الجزائريين أفراحهم وأحزانهم من خلال البرامج المميزة التي تقدمها، فهي تحرص على رفع مستوى الإعلام الجيد في الوطن العربي، عن طريق البرامج التنافسية الجبارة، والتي تقدمها طوال 24 ساعة دون تشويش أو انقطاع.

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استطاعت Frequency Channel Echourouk TV HD” في وقت قصير، بأن تصنع لنفسها مكان مميز بين القنوات العربية المتميزة، حتى دخلت قلوب المشاهدين الجزائريين بل العرب كلهم، من خلال المحتوى المميز الهادف، المناسب للعادات والتقاليد العربية.

تردد قناة الشروق الجزائرية الجديد 2019 عبر القمر الصناعي نايل سات

تسعى قناة الشروق الجزائرية على تقديم محتواها الإعلامي بجودة صوت وصورة عالية الكفاءة، لهذا تم تعديل تقنية القناة من SD إلى التقنية المتطورة HD، ليستمتع المشاهد الكريم بجودة عالية الكفاءة من خلال التطور التكنولوجي الرائع.

التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل التصحيح الجودة 10992 11958 27500 أفقي – 6/5 HD

هنا …. تردد Frequency Channel Echourouk TV HD” عبر القمر الصناعي ” بدر”

التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح الجودة 11727 27500 أفقي 6/5 HD

أبرز ما تقدمه قناة الشروق الجزائرية 2019

يبحث القائمين على إدارة قناة الشروق الجزائرية كل ما هو جديد في عالم الإعلام العربي، لهذا فهي تقدم برامج متنوعة ومختلفة، ليسعد بها المشاهدين، ولم تقتصر على عرض البرامج السياسية، الاجتماعية، الثقافية ، بل تعرض المسلسلات السورية، والتركية الشهيرة، والتي تشمل: