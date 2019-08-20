الآن احدث تردد قناة ياس سبورت الفضائية YAS sport HD … بدون تشفير بجودة الإتش دي عبر الأقمار...

الآن احدث تردد قناة ياس سبورت الفضائية YAS sport بدون تشفير عبر الأقمار الصناعية، قناة ياس من أبرز وأهم القنوات التي ظهرت وتخصصت في المجال الرياضي، لنقل أهم الفعاليات والسباقات الرياضية المتخصصة في والفروسية والرياضات البحرية، كعرض سباقات الهجن و الخيول و الطيور و الزوارق، وغيرها من الألعاب والسباقات الفردية والجماعية، فقناة ياس قناة السباقات المتخصصة في نقل أهم السباقات على المستوى العربي والعالمي، حيث حرصت قناة ياس سبورت الفضائية أن تقدم محتوى نافع من خلال اختيارها لخريطة برامج متنوعة وشاملة على المستوى الرياضي.

تردد قناة ياس سبورت الفضائية 2019

تردد قناة ياس سبورت الفضائية هي إحدى القنوات التابعة لمؤسسة أبو ظبي الوطنية للإعلام ، المتخصصة في مجال السباقات الرياضية المتنوعة، فهي تعرض كل ما يختص بالمجال الرياضي الموضوعي خلاف مباريات كرة القدم، فقناة ياس تعرض كل ما يختص بمجال الفروسية والخيول وغيرها الكثير من الألعاب التي يحرض على مشاهدتها عدد كبير من الجمهور العربي حول العالم، فالفروسية هي من أهم الرياضات المحببة لدى الكثيرون من العرب.

قناة ياس سبورت الرياضية 2019

قناة ياس اعتمدت على التطورات التكنولوجية والبحوث والبرمجة من أجل زيادة التفاعل الايجابي، عن طريق إنشاء موقع إلكتروني لها، واستخدمت أحدث أساليب البث والتقنيات العالمية HD، لتتميز بوضوح الصورة ونقاء الصوت، حيث تحرص قناة ياس على التطوير المستمر من مضمونها وشكلها بما يرضي جمهورها حول العالم، لتصبح أولى القنوات العربية المتخصصة في مجال عرض السباقات الرياضية المتنوعة حول العالم.

برامج قناة YAS sport

تبث قناة ياس سبورت العديد من البرامج الرياضية المتميزة عبر شاشتها منها:

برنامج السردال: وهو برنامج يتابع السباقات العالمية.

برنامج المركاض: وهو برنامج يهتم ويتابع رياضة الهجن العربية.

برنامج القدرة: وهو برنامج يختص بسباقات القدرة، بالتحليل والتعليق.

برنامج حفور: وهو أو ل برنامج وثائقي عن سباق الخيل.

تردد قناة ياس سبورت الفضائية