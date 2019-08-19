موعد عودة بي أوت كيو للعمل مرة أخرى أنباء مؤكدة عن عودة القناة الكوبية للبث| التردد الجديد BeoutQ

أثار توقف بث قنوات بي اوت كيو “beoutQ” قبل قرابة الأسبوعين، الكثير من القلق والتساؤلات بين عشاق كرة القدم، مع قرب بدء عدد من البطولات الهامة عن أسباب التوقف المفاجئ لمجموعة القنوات المجانية وموعد عودتها للبث مرة أخرى، وأعلنت شبكة القنوات الكوبية أنها قد توقفت عن العمل بشكل مؤقت للقيام بأعمال التحديثات الخاصة بأجهزتها قبل انطلاق الدوريات الكبري، على أن تعود للبث من جديد عقب القضاء على التشويشات التي سببتها قنوات البي ان سبورت.

>>>> إشارة تردد قناة بي اوت كيو الرياضية

ووفقاً لتقارير صادرة من صحيفة الغارديان البريطانية، فإن توقف بث قنوات بي اوت كيو “beoutQ”، يرجع إلى تدخل هيئات رياضية مسئولة عن إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس العالم ودوري أبطال أوروبا، مما دعى المملكة العربية السعودية لإتخاذ قرارات لوقف بث القرصنة التلفزيونية لمجموعة قنوات بي اوت كيو “beoutQ” بالنظر إلى الحقوق الحصرية لقنوات البي ان سبورت في بث هذه المباريات.

وطالبت الهيئات الرياضية المختصة من وزارة الثقافة السعودية اتخاذ ما يلزم من اجراءات لوقف قنوات بي اوت كيو “beoutQ”، حيث حظيت مجموعة القنوات على شعبية كبيرة بعد كأس العالم والبطولة الأوروبية فضلاً عن إذاعة بطولة ويمبلدون بشكل غير قانوني.

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قنوات بي اوت كيو “beoutQ” يتم بثها عبر 10 قنوات على القمر الصناعي “عربسات” المملوك للملكة العربية السعودية، وقد بدأ بث قنوات بي اوت كيو “beoutQ” منذ عام 2017، عقب المقاطعة الإقتصادية التي أعلنتها السعودية وبعض الدول العربية على قطر، وقد أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ما تقوم به بي اوت كيو “beoutQ”، هو تعدي على ملكية beIN Media Group المالكة لشبكة قنوات البي ان سبورت القطرية.

وبشكل عام يمكن القول أنه قد تم وقف قنوات بي أوت كيو للبث عبر القمر الصناعي العرب سات، وأن من شأن عودة البث مرة أخرى تهديد تجميد أنشطة كرة القدم في المملكة العربية السعودية، ولكن هذا لا ينفي احتمالية عودة بث مجموعة القنوات مرة أخرى إذا ما تم الوصول إلى حل وسط.