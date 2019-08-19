“نبأ حصري” البيان الذي أجبر قنوات بي أوت على وقف البث نهائياً بلا عودة وداعاً بي أوت

مجموعة قنوات بي أوت كيو، استطاعت خلال فترة وجيزة أن تستحوذ على نسبة كبيرة من المشاهدين للمباريات الكبرى، التي كانت حكراً على قنوات بي إن سبورت المشفرة، والمعروف أن مجموعة قنوات بي أوت كيو تهدف إلي محاربة الاحتكار، وتعمل على مشاهدة الجميع للمباريات بالمجان، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم أخر تفاصيل عودة بث القناة التي توقف وموعد عودة البث مرة أخرى، والجدير بالذكر أن مجموعة قنوات بي أوت كيو تضم عدد 10 قنوات تليفزيونية.

قنوات بي أوت كيو تحارب الاحتكار الذي تمارسه مجموعة بي إن سبورت، وتحارب الغلاء في أسعار الاشتراك في الباقة القطرية، لذلك جذبت ملايين المشاهدين في الوطن العربي.

“أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “ألفيفا “، بياناً مشتركاً بالتضامن مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأسيوي لكرة القدم، وروابط دوريات أنجلترا وإيطاليا وأسبانيا وألمانيا، جاء فيه أنه بعد أستنفاد كافة الخيارات الممكنة لتقديم شكوى رسمية في القنوات التي تغتصب حقوق النقل التلفزيوني الحصري، “قنوات بي أوت كيو ” لم يعد أمام أصحاب الحقوق، إلا ملاحقة بي أوت وإيجاد حلول لهذه القرصنة من خلال كل الوسائل الأخري الممكنة”

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هل توقف قنوات بي أوت كيو نتيجة أتفاق أو ضغوط لتوقف القناة

يتساءل المهتمون لعودة قنوات بي أوت كيو عن السبب الحقيقي، لتوقف بث مجموعة قنوات بي أوت الشهيرة، التي كسرت احتكار قنوات بي إن سبورت، وبدأ البعض يردد أن سبب التوقف هو ضغوط من مسئولين كبار لتوقف البث، وهو ما نفته قطعياً إدارة المجموعة، وقالت أن السبب هو إجراء تحديثات موسمية لتقوية الإشارة لتجنب التشويش المتعمد من قبل بي إن سبورت.

رؤية الأعلام المصري لاحتكار بي إن سبورت للمباريات

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قالت مجموعة بي أوت أنها ستعتمد نظام جديد للحماية من التشويش المتعمد من قبل بي إن سبورت القطرية، وطالبت من مستخدميها تحديث أجهزتهم لاستقبال الإشارة الجديدة، التي يعملون على تطويرها الآن وكما هو موضح بالصورة أعلاة أتبع طريقة التحديث السابقة.

الحساب الرسمي لشبكة بي أوت كيو

“قلنا لكم أننا سنعود واليوم عدنا.. انتظروا أن شاء الله العودة لجميع الأجهزة .. العودة للأسف في السعودية فقط على الجهاز الرسمي للتجربة على بعض الأجهزة سيتم قطع البث أيضاً لتكملت التحديثات لتعمل على كل الأجهزة”

تردد قنوات بي أوت كيو على النايل سات والعرب سات

سنقدم لكم أحدث تردد لمجموعة قنوات بي أوت كيو، وإذا حدث تعديل للتردد بعد التحديثات التي تجريها القناة حالياً سنوافيكم به في الحال.

القمر الصناعي اسم القناة التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز النايل سات beoutQ 12034 H 27500 عرب سات beoutQ 12207 H 27500 عرب سات beoutQ 11919 V 27500

موعد عودة بث قنوات بي أوت كيو

قال الحساب الرسمي لشبكة قنوات بي أوت كيو على موقع التدوينات على توتير، أن القنوات ستعود للعمل مساء اليوم الجمعة 9/8/2019، وأن هناك بعض التعديلات والتحديثات التي ستقوم بها الشركة، لتفادي التشويش في الفترة القادمة ومعروف أن المجموعة تبث من كولومبيا، وكانت قد تعرضت للشكاوى العديدة من قبل قنوات بي إن سبورت القطرية، لوقف بثها وسنتعرف في الفترة القليلة القادمة ما ستسفر عنه الأحداث.

تعرف على بيان شبكة بي أوت كيو حول سبب قطع الشارة

أعلنت شبكة قنوات بي أوت كيو الرياضية، أن سبب التوقف يرجع إلي إجراء الشبكة تحديثات جديدة ومتطورة، لتجنب التشويش المتعمد من قبل مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وقالت الشبكة أن القنوات ال10 للباقة ستبث خلال الأيام القليلة القادمة، وأن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز ستبث من خلال الباقة، .

نبذة مختصرة عن مجموعة بي أوت كيو.

بي أوت كيو هي باقة مكونة من 10 قنوات بدأت بثها عام 2017،حيث تبث بشكل متزامن مع مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وتحتوي أجهزة فك التشفير بالباقة على إمكانية الوصول إلي منصات أي بي تي في، المختلفة التي تقدم عدد من القنوات الحية، تبث من كوبا وتغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق أوروبا.