ضبط تردد قناة سودان سبورت Sudan Sport TV..قناة الملاعب السودانية الرياضية بجودة فائقة على القمر...

أخبار تردد قناة سودان سبورت، ما زلنا نتابع معكم محبي موقع عرب نيوز، أقوى تردد للقنوات العربية والأجنبية المفتوحة على النايلسات وعلى كافة الأقمار الأخرى، حيث نهتم بالأخص بتردد القنوات الرياضية، والتي تعد الأكثر إهتماما من قبل متابعي الشاشة التلفزيونية، ونحن اليوم بصدد الحديد عن واحدة من تلك القنوات الرياضة، ألا وهي قناة الملاعب السودانية، تردد قناة سودان سبورت.

وننقل لكم خلال السطور القليلة القادمة نبذة مختصرة عن تردد قناة الملاعب الرياضية، وعن نشأة القناة، وأحدث تردد لقناة الملاعب السودانية على القمر الصناعي عرب سات 2019.

قناة الملاعب السودانية الرياضية

تردد قناة سودان سبورت الفضائية، وهو الاسم المتعارف عليه على النايلسات وهي احدى القنوات الرياضة التي يتم بثها من خلال القمر الصناعي عرب سات، والتي تهتم بنقل العديد من المباريات الرياضية المتنوعة عبر شاشتها، يتم البحث عنها من قبل المشاهد السوداني، نظرا لما تقدمه من مباريات كروية محببة لدى الكثير والكثير من الأشخاص، تتميز في طريقتها المختلفة في عرض المحتوى الرياضي، ويتم بث القناة على مدار 24 ساعة، علاوة على تقديمها لمجموعة من البرامج الحصرية الرياضية والتي يتم بثها على شاشة القناة.

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تردد قناة سودان سبورت

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ عربسات 12523 27500 V 4/ 3

قناة سودان سبورت

هذا وتهتم قناة سودان سبورت، بتقديم المحتوى الرياضي الذي يبحث عنه المشاهد الكروي سواء في السوداني أو من خارج السودان، فتحرص القناة على عرض جميع المباريات التي تخص المنتخب السوداني ومباريات الدوري السوداني، من خلال بث القناة بجودة ال HD والتي تتميز بجودة الصوت ونقاء الصورة، حرصا منها على أن تكون في صدارة القنوات الرياضية الأخرى.

ويتم بث جميع المباريات على قناة الملاعب السودانية، فقط قوموا بضبط التردد الخاص بالقناة، على القمر الصناعي المناسب وادخاله بشكل صحيح، من أجل الاستمتاع بمشاهدة مباريات الدوري السوداني على قناة الملاعب السودانية الرياضية.

وفي مستهل المباريات الافتتاحية للدوري السوداني الممتاز، نلتقي اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، وواحدة من مباريات الدوري بين فريقي المريخ ونادي أهلي مروري.