بيان من الأدارة العليا لقنوات بي أوت كيو لعملائها في المملكة والوطن العربي اليوم الأحد 18/8/2019...

قنوات بي أوت كيو استطاعت في وقت قصير للغاية، أن تستحوذ على نسبة متابعة فاقت التوقعات بكثير، وجذبت الملايين من محبي الساحرة المستديرة في العالم العربي أجمع، يريدوا معرفة موعد عودة البث والقنوات بدأت بثها منذ عام تقريباً ومنذ ذلك التاريخ وجد المواطن العربي العادي المتوسط الدخل ضالته في تلك القنوات، لكي يستطيع أن يشبع رغبته في مشاهدة البطولات الكبري بالمجان وأصبح يتساءل “متى يعود البث لقنوات بي أوت كيو”.

اليوم الأحد الموافق 18/8/2019 أعلنت الإدارة العليا لقنوات بي أوت كيو بياناً تريح فيه عملائها من البحث عن أخر التطورات حول عودة البث من عدمه جاء نص البيان كالأتي” نأسف لأن نعلن لكم النهاية “لكل بداية نهاية” قضينا عامين في خدمتكم وكنا سبب في بهجتكم نستودعكم الله” وبذلك تكون قد كتبت الإدارة السطر الأخير في رواية بي أوت ونحن إذا جد أي جديد في هذا الشأن سنأتيكم به متابعينا على الفور.



تحديث :متابعينا الأعزاء بشرى سارة من خلال الحساب الرسمي لقنوات بي أوت كيو، نود أن نطمئنكم حول عودة بث قنوات بي أوت كيو، من جديد فجر اليوم السبت، وقد انتهى التحديث وسيتم إرسال التحديث للأجهزة فجر اليوم، وأننا لن نعود بقنوات رياضية فقط، سنعود بقنوات ترفيهية وأفلام ودراما، وسيتم أضافه ثلاثة أشهر لكل من ساري اشتراكهم حالياً

هل ألفيفا له دخل في توقف البث لمجموعة قنوات بي أوت كيو

كثر الحديث عن سبب توقف قنوات بي أوت كيو، البعض يردد جهات سيادية عليا، والبعض الأخر يقول أن ألفيفا هي سبب توقف البث، والمتابعين أصبحوا لا يعلمون الحقيقة من كثرة الأخبار المتداولة، حول وقف البث المؤكد أن ألفيفا ليس لها دخل في وقف البث، ولا توجد أوامر عليا بوقف البث ولكن السبب هو الصيانة والتحديث.

عملاء بي أوت الكرام يتم عمل مجهودات جبارة من أجلكم، ونعدكم بالعودة القريبة أقوى من ذي قبل، هذا ما جاء على الحساب الرسمي لقنوات بي أوت كيو، التي تعمل على تحديث خاصية iptv لتجنب التشويش، وهذه الخاصية لا تحتاج إلي سرعات نت عالية فقط سرعة 3 ميجا للعمل بدون تقطيع.والأجهزة المحدثة بها عدة خصائص متميزة أهمها، أنها تحديث الجهاز ذاتياً من خلال برامج تم وضعها بالأجهزة الجديدة، وكذلك أجهزة تقوية ذاتية لتقوية الإشارة، وكذلك معالج للتشويش، وكل هذه الخصائص كانت غير موجودة في الأجهزة القديمة.

مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء عبر موقعنا الرائد على الدوام حرصاً منا على إيجاد حلول عاجلة لمتابعة المباريات الهامة يسعدنا أن نقدم لكم هذا الحل السريع المؤقت لمشاهدة المباريات حتى تعود قنواتنا المفضلة بأذن الله بي أوت كيو، هذه الروابط خاصة بقنوات بي إن القطرية، تستطيع متابعتها عبر الأنترنت البطيء، وبدون تقطيع وقد تكون هي الحل المؤقت السريع حالياً، للتغلب على انقطاع البث حتى العودة المنتظرة لبي أوت كيو، ونحن معكم بكل جديد وسنوافيكم بكل جديد وقت حدوثه.

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الأعلام المصري مهتم بعودة بي أوت للبث من جديد

يتداول من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أنه بعد التحديثات التي تجري الآن، على قنوات بي أوت أو حسب الاسم الجديد الذي يتداول، يجب أن يتم تحديث الرسيفر الذي سيستقبل الإشارة عن طريق فني متخصص، وأن هناك عدة أنواع من الرسيفرات التي بأمكانها العمل وهي، “سينا تور999 ،ستار سات 2000، أكستريم 90000،كوماكس h8 ، تايجر t8 .

بناء على أستشارات قانونية للخروج من مأزق الأحكام التي تحصلت عليها مجموعة بي إن سبورت القطرية، ضد بي أوت كيو، فقد قررت أدارة شبكة بي أوت تغير أسم وشكل المجموعة للخروج من هذا المأزق القانوني، فقد قررت تغير اسم المجموعة إلي “bouztv sports”، وتغير الشكل للقنوات ليكون كما هو مبين بالأسفل، وهذه هي أخر الأخبار.

مجموعة قنوات بي أوت كيو تهدف إلي محاربة احتكار شبكة الجزيرة للأعلام، المالكة لمجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية للبطولات العالمية الكبري، والقنوات كانت تبث المباريات بالمجان للجمهور العربي حتى توقف البث.

تحديث: أعلنت شبكة قنوات بي أوت كيو عودت البث من جديد، بعد التوقف الذي حدث منذ يوم 8/8/2019 ونشر الحساب الرسمي للشبكة صور لمباراة ليفربول ونوريتش سيتي في أفتتاح الدوري الانجليزي، وقال على حسابه الرسمي،”قلنا لكم أننا سنعود واليوم عدنا.. انتظروا أنشاء الله العودة إلي جميع الأجهزة .. العودة للأسف في السعودية فقط على الجهاز الرسمي للتجربة سيتم قطع البث أيضاً لتكملت التحديثات لتعمل على كل الأجهزة”

تردد قنوات بي أوت كيو على القمر نايل سات وعرب سات

اسم القمر الصناعي القناة التردد معامل الأستقطاب معامل الترميز النايل سات بي أوت كيو 12034 H 27500 عرب سات بي أوت كيو 12207 H 27500 عرب سات بي أوت كيو 11919 V 27500 عرب سات بي أوت كيو 12380 V 27500

سبب توقف بث قنوات بي أوت كيو الرياضية

حتى اللحظة السبب الحقيقي لتوقف بث قنوات بي أوت كيو غير معلوم، وغير واضح فقد أصدرت مجموعة قنوات بي إن سبورت بيان اكده فيه أنها تحصلت على حكم نهائي بوقف بث مجموعة قنوات بي أوت كيو، بسبب بثها لمنافسات ليس لها الحق في بثها وهي ملك حصري لمجموعة بي إن سبورت، وجاء ذلك في تدوينه على الحساب الرسمي للشبكة القطرية.

ماذا تقول شبكة قنوات بي أوت كيو عن سبب التوقف للبث

كما أصدرت مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، بيان حول سبب توقف مجموعة بي أوت، أيضاً نشر الموقع الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي توتير لشبكة بي أوت كيو بياناً، أوضحت فيه أن سبب توقف بث الشبكة هو إجراء تحديثات على المجموعة، لتفادي التشويش على إشارة البث التي تتعرض له المجموعة، من قنوات بي إن سبورت، وأن التحديثات التي تجريها القناة ستنتهي قريباً ويعود البث من جديد.

متى يعود بث قنوات بي أوت كيو من جديد

من المعروف أن مجموعة قنوات بي أوت كيو كانت تبث من كولومبيا في الوقت السابق، قبل توقف شارة البث، وكانت الشبكة قد أصدرت بيان اكده عودة القنوات للبث مساء الجمعة الماضية، مع بداية بث مباريات الدوري الانجليزي الممتاز، وهو ما لم يتحقق مما جعل المتابعين للقنوات يتشككون في البيانات التي تصدرها شبكة بي أوت كيو، وإلي الآن لا أحد يستطيع الجزم بموعد عودة شارة البث للمجموعة من جديد

تعرف على مشكلة المشاهد المصري مع قنوات بي أوت كيو

أعلنت شبكة بي أوت كيو أنها تهدف إلي عمل تشفير يصعب احتراقه في الفترة القادمة، وذلك لتأمين بث المجموعة من محاولات التشويش المتعمدة، وأن المشكلة التي ستواجه المشاهد المصري، هو اعتماده على أجهزة الشيرنج التي تعمل على فتح القنوات، وبعد إجراء التحديثات لن تستطيع تلك الأجهزة في فك الشفرات.

بيان صادر من أدارة قنوات بي أوت كيو السبت الماضي11/8/2019

أصدرت مجموعة بي أوت كيو بيان السبت الماضي 11/8/2019،لتوضيح أخر التطورات حول إعادة بث المجموعة من جديد، لتطمين المشاهدين بأنها ستعود وستكون العودة أقوى من السابق، ولتفادي التشويش في المستقبل، متابعينا الأعزاء نحن معكم بكل جديد عن موضوع الساعة، في الوطن العربي ومتابعي الرياضة بصفة عامة وكرة القدم العالمية بصفة خاصة، وهو هل ستعود مجموعة قنوات بي أوت للعمل والبث من جديد، أم أنتهي زمن ألبي أوت، ولم يعد لها جديد ونحن من خلال موقعنا سنوافيكم بكل جديد يطرأ في هذا الشأن.

نشأة وبداية قنوات بي أوت كيو

بدأت قنوات بي أوت كيو بثها عام 2017، وكسرت احتكار بي إن سبورت للمباريات الكبري، ومنذ ذلك التاريخ وعملية التشويش ومحاولة إغلاق القناة مستمر، من قبل شبكة بي إن سبورت والمعروف أن بي أوت كيو تبث إرسالها من كوبا، وتغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق أوروبا حتى توقف البث يوم 8/8/2019.