توقف بي اوت كيو نهائي، تعرف على الرسائل الأخيرة من حساب الدعم الفني beoutq

تأكد الآن الكثير من المشاهدين من توقف بي اوت كيو بشكل نهائي، وذلك بعد اختفت بشكل مفاجئ جميع أجهزة beoutq من المتاجر، وقد قال أحد أصحاب هذه المتاجر أنه طلب أجهزة جديدة، ولكنها غير موجودة، وعلل سبب ذلك بأن الشبكة قد انتهت، وبالتالي لا توجد أي سبب لبيع أجهزة بي اوت كيو مرة أخرى، وقد أنه من الأفضل البحث عن حلول أخرى لمشاهدة البطولات العالمية التي تعرضها بي ان سبورت، ولكن الغريب أن هناك حساب على تويتر يسمي نفسه الدعم الفني، ينشر الكثير من التغريدات عن توقف بي اوت كيو.

الرسائل الأخيرة من الدعم الفني beoutq

بعد توقف بي اوت كيو بدء الكثير من المشاهدين البحث عن أي حسابات على تويتر تقدم الدعم لهم بخصوص توقف الأجهزة، ولذلك ظهر حساب باسم الدعم الفني يقدم نصائح للمشاهدين بخصوص توقف بي اوت كيو، ويؤكد لهم أن القنوات ستعود مرة أخرى، وقد تطرق لمشكلة اختفاء الأجهزة، وقال أن سبب الاختفاء هو وجود أجهزة جديدة بميزات أفضل سيتم طرحها في الأسواق قريبا لجميع المشاهدين.

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وقال أن الآن انتهى المتخصصون في تحديث جميع أجهزة بي اوت كيو، والمرحلة الأخيرة الآن هي مرحلة مراجعة كل الثغرات حتى لا يتم إختراق الشبكة، وايقافها، وطلب من العملاء عدم العبث الأجهزة، وعدم تغيير أي شئ في إعدادات جهاز بي اوت كيو، لانها ستعود للعمل قريبا.

توقف بي اوت كيو على تويتر

على تويتر بدء الأمر بشكل ساخر حيث قد علق الكثير من المشاهدين عن الملل الذي وصلوا إليه بسبب تأخر عودة بي اوت كيو للعمل، وقالوا يبدو أنه من المستحيل عودة بي اوت كيو مرة أخرى، وهناك مع علق، وقال أنه من المفترض أن تقوم بي ان سبورت بتقديم دعم لكل مشتركي بي اوت كيو، وتقديم عروض مخفضة لهم.

أما على الصعيد الرسمي فلم تعلق بي ان سبورت على توقف بي اوت كيو أبدا بل اكتفت قنوات الجزيرة الإخبارية بمقال تتسائل فيه هل توقف بي اوك كيو سيكون الجزء الأخير من سلسلة سرق حقوق بي ان سبورت.