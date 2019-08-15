“أضبط” تردد قناة السومرية الجديد 2019 على جميع الأقمار الصناعية

تردد قناة السومرية 2019 نايل سات حيث يبحث عنها الكثير من الناس، وتعتبر تلك القناة أفضل القنوات العراقية المتنوعة بوجهة إخبارية والتي تنشر أفضل البرامج التلفزيونية ومنها برنامج أسرار الفلك، الأبراج، حوار خاص، الهوا الك، شباب وبنات، وتسعى إلى تقديم برامج التوعية الشبابية من أجل الانفتاح الاقتصادي على العالم، تضم مكتبة القناة عدد كبير من البرامج الترفيهية والاجتماعية والسياسية والمسابقات الحية، بالإضافة الى المسلسلات الدرامية.

تردد قناة السومرية نايل سات 2019

وتعمل تردد قنوات العراقية على النايل سات طوال اليوم على مدار 24 ساعة بدون توقف وتغطي دول الشرق الأوسط وجنوب أوروبا، إيران وقبرص وغيرها من المناطق والتي تعمل على أبعد الامتدادات، وهي شبكة تلفزيونية عراقية مستقلة تأسست في أيلول من عام 2004.

نقدم لكم عبر موقع عرب نيوز تردد قناة السومرية هوت بيردـ بالإضافة إلى القمر الصناعي يوتلسات Eutelsat 7 West A القريب من نايلسات على مدار 7.0°W فقط تابعونا على مدار الساعة، وقد نوهت الشبكة بأنه لن يتمكن المستخدمون من التقاط الإشارة على أجهزة الاستقبال الفضائي (الرسيفرات) إلا بعد إدخال التردد، وسوف يتم توفير تردد قناة السومرية الجديد على عربسات بعد أن يتم تحديث الإشارة قريبًا.

بإمكانكم مشاهدة السومرية على القمر نايل سات من خلال ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد هو 12360 ميغاهرتز – الاستقطاب عمودي – معدل الترميز 27500 وبذلك عرفنا على تردد قناة السومرية hd نايل سات.