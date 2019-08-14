“الآن احدث تردد قناة ATV الكويتية على القمر الصناعي النايل سات | جدول برامج القناة

تحديث جديد تردد قناة ATV الكويتية والتى كانت تعمل اسم “العدالة” سابقًا، وقد قام متابعين القناة فى الآونة الأخيرة بالبحث عن تحديثات لتردد جديد للقناة لاستكمال مشاهدتها بدون انقطاع او تشويش، وتلقت القناة نسبة مشاهدة عالية لما تقدمة من محتوى مميز ومتنوع وتحرص الإلمام بجميع الفئات العمرية الذين يتابعوا شاشة القناة باستمرار، ولهذا السبب تستكمل القناة نجاحها حتي هذه اللحظة.

قناة ATV الكويتية

أعتبر المشاهدين من مختلف أنحاء الوطن العربي قناة ATV الكويتية هى واحدة من قنواتهم المفضلة، لما تقدمه من مجموعة مختارة ومميزة من البرامج الكويتيه على مدار اليوم التى من ضمنها البرامج الحوارية “التوك شو” والبرامج الترفىهية وبعض البرامج التى تتابع أخبار العالم العربي، تلك المجموعة المميزة من البرامج ساعدتها على كسب ثقه المشاهدين لها، ويجدر بنا أن نذكر لكم بأن القناة كانت تواصل بثها تحت اسم “العدالة” ولكنها قامت مؤخرا بتغيير اسمها إلي ATV، وهي مملوكة لصاحبها الكويتى “منصور حيدر” وهو أحد رجال الأعمال الكبار، تحت إدارة تنفىذية للقناة الإعلامي المعروف “أحمد الفضالي”.

برامج قناة ATV الكويتية

لا شك بأن هناك الكثير من البرامج المختلفه والمميزة التى تعرض على شاشة قناة ATV الكويتية ولكن يجدر بنا أن نذكر لكم أهم البرامج التي تلقي مشاهدة كبيرة من متابعين القناة ومن ضمنها:

– برنامج اللوبي: من تقديم الإعلامي “أحمد الفضالي”، وهو برنامج حوارى يستضاف فىه الكثير من الشخصيات المؤثرة فى المجالات السياسية والفنية والاجتماعية.

– برنامج ع السيف: يدور حول تقديم العديد من الفقرات الجذابه، ومن أكثر الفقرات تميزًا فقرة “عشانا”

– برنامج أخبار العدالة: وهو برنامج يعمل على تغطيه الأخبار العالمية والمحلية والتى تهم كل متابع لها.

تردد قناة ATV الكويتية لعام 2019