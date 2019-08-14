تردد قناة الكأس القطرية الرياضية Al Kass TV على قمر نايل سات وعرب سات “تحديث أغسطس 2019”...

أصبح تردد قناة الكأس القطرية الرياضية على نايل سات 2019 Al Kass TV للبث المباشر لكبرى البطولات العربية والعالمية والتي ذاع صيتها لتصبح من أفضل القنوات الرياضية الناطقة بالعربية، لذلك قررنا إعداد هذا التقرير عن تردد قنوات الكأس Al Kass TV الرياضية القطرية، فهي باقة من القنوات الرياضية الفضائية المتنوعة، وتحتوي باقة قنوات الكأس الرياضية على عدد 8 قنوات تبث محتواها على العديد من الأقمار الصناعية، ومن خلال هذا التقرير سنستعرض عبر موقعنا جميع ترددات باقة قنوات الكأس الرياضية على نايل سات وعرب سات وغيرها من الأقمار الصناعية.

كما يمكن لعشاق الساحرة متابعة أخر الأحداث الرياضية من خلال استوديوهات تحليلية تضم نخبة من نجوم الرياضة على اختلاف أنواعها، فقناة الكأس الرياضية القطرية تبث العديد من البطولات الكبرى سواء كانت بطولات عربية أو عالمية أو قارية، كما تشتهر قنوات الكأس بالعديد من البرامج الرياضية الجذابة والتي استطاعت تكوين قاعدة عريضة من المشاهدين والمتابعين.

برامج قنوات الكأس الرياضية Al Kass TV الشهيرة

برنامج المجلس

برنامج جـــرايــــد

برنامج الحكـــــم

برنامج 90 دقيقـــة

برنامج ضيفنا

برنامج Sport.net

تردد قناة الكأس Al Kass TV على القمر عرب سات بدر ARABSAT BADR 4 تبث القنوات الأولى والثانية والثالثة

MODULATION TRANSMISSION FEC SYMBOL RATE POLARIZATION FREQUENCY DIRECTION 8PSK DVB_S2 5/6 27500 Vertical 12245 Mhz 26 ° E

تردد قناة الكأس الرياضية Al Kass TV على القمر عرب سات بدر ARABSAT BADR 6 تبث القنوات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة

MODULATION TRANSMISSION FEC SYMBOL RATE POLARIZATION FREQUENCY DIRECTION 8PSK DVB_S2 5/6 27500 Horizontal 12245 Mhz 26 ° E

تردد قناة الكأس الرياضية Al Kass TV على القمر نايل سات NILESAT القنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة

MODULATION TRANSMISSION FEC SYMBOL RATE POLARIZATION FREQUENCY DIRECTION 8PSK DVBS 3/4 27500 Horizontal 11919 Mhz 7.3 ° W

تردد قنوات الكأس Al Kass TV الرياضية

القمر التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل التصحيح نايل سات 11919 12149 h h Advertisements 27500 27500 3\4 6\5 عرب سات 12245 v 27500 5/6 بدر 6 12418 h 27500 5/6

برنامج المجلس على تردد قناة الكأس Al Kass TV الرياضية القطرية

ومن الجدير بالذكر أن باقة قنوات الكأس الرياضية القطرية تبث محتواها على مدار الساعة دون انقطاع أو توقف، وتتميز قنوات الكأس في معظمها ببث مجاني دون تشفير ودون التكلفة بأعباء مادية كغيرها من القنوات المشفرة، ومن أشهر برامح قنوات الكأس الفضائية برنامج المجلس، حيث يتم تقديم برنامج المجلس خالد جاسم، ويستضيف هذا البرنامج كوكبة من ألمع المحللين الرياضيين، زمنهم على سبيل المثال لا الحصر:

خالد الفضلي

عبد العزيز العنبري

عدنان الشرقي

حكيم شاكر

رأفت ألعلامي

قاسم بوليث نوبري

النجم العراقي يونس محمود

النجم الفلسطيني فادي لافي

النجم اللبناني موسى حجيج

النجم الكويتي بشار عبد الله،

النجم التونسي عادل ألسليمي

روابط خاصة قد تهمك

كما يمكن لعشاق القناة مشاهدة بث مباشر للعديد من المباريات والأحداث الرياضية من خلال شبكة الإنترنت، ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الروابط السابقة، فيمكن زيارة رابط قنوات الكأس، وكذلك رابط جدول البث المباشر، وأيضا يمكن زيارات رابط البث المباشر لقناة الكأس الرياضية.

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كما يسعدنا التواصل معكم للإجابة عن أي استفسارات أو تساؤلات بخصوص ترددات باقة قنوات الكأس الرياضية أو غيرها من ترددات القنوات الأخري، كما سنتابع بصفة دورية أي تغيرات قد تطرأ على ترددات قنوات الكأس سالفة الذكر، مع خالص الأماني بمشاهدة ممتعة