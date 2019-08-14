تعرف معنا على “أخبار حصرية جديدة” الاسم الجديد لقنوات بي أوت كيو “bouztv sports...

مجموعة قنوات بي أوت كيو، استطاعت خلال فترة وجيزة أن تستحوذ على نسبة كبيرة من المشاهدين للمباريات الكبرى، التي كانت حكراً على قنوات بي إن سبورت المشفرة، والمعروف أن مجموعة قنوات بي أوت كيو تهدف إلي محاربة الاحتكار، وتعمل على مشاهدة الجميع للمباريات بالمجان، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم أخر تفاصيل عودة بث القناة التي توقف وموعد عودة البث مرة أخرى، والجدير بالذكر أن مجموعة قنوات بي أوت كيو تضم عدد 10 قنوات تليفزيونية، تنقل كل مباريات الدوريات الكبري بالمجان وبدون دفع أشتراكات، فقط شراء جهاز الاستقبال الخاص بالقنوات ثم عمل برمجة للقنوات العشر للباقة وتستمتع بالكرة العالمية.

تحديث الآن : للتحايل على الملاحقات القضائية من قبل شبكة الجزيرة الإعلامية، المالكة لقنوات بي إن سبورت القطرية والأحكام القضائية التي حصلت عليها الشبكة، فقد قررت أدارة قنوات بي أوت حسب أخر المعلومات، إلي تغير أسم الشبكة إلي “bouztv sports “، لتعمل على التحديثات الجديدة والتي تقوم عليها شركة صينية متخصصة في هذا المجال.

الشغل الشاغل لمتابعي قنوات بي أوت كيو والسؤال الذي يتردد طوال الوقت، هو ما سبب توقف قنوات بي أوت كيو ومتى يعود البث، نشرة المجموعة على موقعها الرسمي، أن القناة تقوم بعمل بعض التحديثات لكي تعاود البث بصورة أوضح، نظراً للتشويش المتعمد على إشارة البث، وأنه في القريب العاجل سوف يعود البث من جديد، أكدت شبكة قنوات بي أوت كيو لمتابعيها في كل مكان في الوطن العربي، أن المجموعة ستعود للبث مرة أخرى، من خلال تحديثات تقوم بها المجموعة لتفادي التشويش المتعمد عليها،ويقول المختصون الفنيون أنه يجب تحديث الأجهزة التي تستقبل الإشارة “الرسيفر”، لكي يتم تشغيل المجموعة الجديدة عليها، وأن هناك عدة أنواع من الريسيفرات التي يمكن أن تحدث وتستقبل أشارة القناة الجديدة، ومن تلك الأجهزة ما يلي، ريسيفر تايجر 8 ،رسيفر كوماكس H7، رسيفر أكستريم90000 ، ستار سات 2000 ،رسيفر سيناتور999 .

الحساب الرسمي لشبكة بي أوت كيو

“قلنا لكم أننا سنعود واليوم عدنا.. أنتظرو أن شاء الله العودة لجميع الأجهزة .. العودة للأسف في السعودية فقط على الجهاز الرسمي للتجربة على بعض الأجهزة سيتم قطع البث أيضاً لتكملت التحديثات لتعمل على كل الأجهزة” Advertisements

تردد قنوات بي أوت كيو على النايل سات والعرب سات

سنقدم لكم أحدث تردد لمجموعة قنوات بي أوت كيو، وإذا حدث تعديل للتردد بعد التحديثات التي تجريها القناة حالياً سنوافيكم به في الحال.

القمر الصناعي اسم القناة التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز النايل سات beoutQ 12034 H 27500 عرب سات beoutQ 12207 H 27500 عرب سات beoutQ 11919 V 27500

موعد عودة بث قنوات بي أوت كيو

قال الحساب الرسمي لشبكة قنوات بي أوت كيو على موقع التدوينات على توتير، أن القنوات ستعود للعمل مساء اليوم الجمعة 9/8/2019، وأن هناك بعض التعديلات والتحديثات التي ستقوم بها الشركة، لتفادي التشويش في الفترة القادمة ومعروف أن المجموعة تبث من كولومبيا، وكانت قد تعرضت للشكاوى العديدة من قبل قنوات بي إن سبورت القطرية، لوقف بثها وسنتعرف في الفترة القليلة القادمة ما ستسفر عنه الأحداث.

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تعرف على المشكلة التي ستواجه المشاهد المصري

من المعروف أن المصريون يعتمدون على أجهزت “الشيرنج”، التي تعمل على فتح قنوات بي أوت كيو، وقال الدعم الفني للشبكة أن الشبكة تهدف إلي عمل تشفير، سيكون أكثر قوة ويصعب اختراقه، في الفترة القادمة وذلك لتأمين بث المجموعة من محاولات التشويش المتعمدة،ويجب على المشاهد المصري يحرص على شراء الجهاز الأصلي المعتمد، والذي سيجري عليه التحديثات الجديدة التي تجري الآن، لتجنب الإيقاف لمجموعة القنوات ال10 لبي أوت، لأن التحديثات التي تجري الآن لن تفيد إلا الأجهزة الأصلية المعتمدة من الشركة المصنعة، لأجهزة الرسيفر الخاص بي أوت كيو.

تعرف على بيان شبكة بي أوت كيو حول سبب قطع الشارة

أعلنت شبكة قنوات بي أوت كيو الرياضية، أن سبب التوقف يرجع إلي إجراء الشبكة تحديثات جديدة ومتطورة، لتجنب التشويش المتعمد من قبل مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وقالت الشبكة أن القنوات ال10 للباقة ستبث خلال الأيام القليلة القادمة، وأن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز ستبث من خلال الباقة، .

نبذة مختصرة عن مجموعة بي أوت كيو.

بي أوت كيو هي باقة مكونة من 10 قنوات بدأت بثها عام 2017،حيث تبث بشكل متزامن مع مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وتحتوي أجهزة فك التشفير بالباقة على إمكانية الوصول إلي منصات أي بي تي في، المختلفة التي تقدم عدد من القنوات الحية، تبث من كوبا وتغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق أوروبا.