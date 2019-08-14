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تردد قناة بي ان سبورت 1& 2 bein sport 2019 الرياضية الناقلة مباراة ليفربول اليوم تحديث أغسطس على...

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أخبار تردد القنوات الناقلة لمباراة وتشيلسي في الدوري الانجليزي على القمر الصناعي نايلسات وعربسات، بالإضافة إلى موعد مباراة ليفربول ضد ، في أطار بدء الموسم الجديد من مباريات اليوم، حيث تنقل أحداث المباراة على تردد قناة بي ان سبورت 1،تردد قناة بي ان سبورت.

ويتم نقل مباراة ليفربول وتشيلسي على قمري العرب سات والنايلسات، من خلال احدى قنوات بي ان سبورت ، كما نتابع معكم داخل المقال تردد بي ان سبورت 1 الرياضية.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

نتابع معكم اليوم محبي ومتابعي الكرة الساحرة المستديره، موعدنا اليوم الأربعاء 14أغسطس 2019، مع واحدة من أهم المنافسات الرياضية لمباريات الدوري الإنجليزي في موسمه الجديد، حيث تقام مباراة ليفربول وتشيلسي في ثاني منافسات الدوري الإنجليزي، وذلك في تمام الساعة 9:00 مساءا على قناة بي ان سبورت 1 HD.

تردد القنوات الناقلة مباراة ليفربول وتشيلسي

يتم نقل أحداث اللقاء الساخن من مباريات الدوري الإنجليزي، من خلال واحدة من قنوات باقة بي ان سبورت الرياضية ذات الجودة العالية، ألا وهي تردد قناة بي ان سبورت 1 hd.

تردد قناة بي ان سبورت 1 HD

القنوات القمر الصناعي التردد  معدل الترميز معامل الاستقطاب
  • beIN SPORTS NEWS HD
  • beIN SPORTS HD10 CHANNEL OLYMPIQUE
  • beIN SPORTS MAX H
  • D4
  • beIN SPORTS MAX HD1
نايلسات 12604 27500 أفقي
  • beIN SPORTS HD1
  • beIN SPORTS HD2
  • beIN SPORTS HD3
  • beIN SPORTS HD4
  • beIN SPORTS MAX HD2
  • beIN SPORTS MAX HD3
نايلسات 11013 27500 أفقي
  • beIN SPORTS HD
  • beIN SPORTS HD5
  • beIN SPORTS HD6
  • beIN SPORTS HD7
  • beIN SPORTS HD8
  • beIN SPORTS HD9
نايلسات 11054 27500 أفقي

هذا ونتابع معكم دائما من خلال التحديثات الدورية للجدول، أية تغييرات قد تحدث على تردد قناة بي ان سبورت 1 HD.

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