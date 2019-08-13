حقيقة عودة قناة بي اوت كيو beoutq .. الرسيفرات التي يمكنها فتح القناة والتردد الجديد وموعد إعادة...

تردد قناة بي أو كيو الجديد beoutq هو ما نقدمه لكم، خاصة مع قرب إعادة بث قنوات بي أوت كيو الرياضية، وذلك بعد الانتهاء من تحديث رسيفر بي اوت كيو وإصلاح بعض المشكلات الخاصة بالبث، حسبما أعلن الحساب الرسمي لقناة بي اوت كيو على تويتر، وتعاني قنوات beoutq والتي تعتبر العدو اللدود لقنوات بي ان سبورت بعض الملاحقات القضائية بسبب محاولتها كسر احتكار قناة بي ان سبورت لبث أغلب البطولات المحلية والعالمية، وهو ما جعل الكثيرون يتكهنون بعدم عودة القناة مرة أخرى.

إلا أن قنوات بي اوت كيو قد أعلنت من خلال حسابها الرسمي على توتير أن إعادة البث ستكون خلال أيام، ربما الجمعة أو السبت القادم، وذلك عقب انتهاء عمليات التحديث الخاصة بالأجهزة، ومن خلال مقالنا نقدم لم تردد قناة بي اوت كيو beoutq الجديد، والريسفرات التي يمكنها استقبال قنوات بي اوت كيو.

تردد قناة بي اوت كيو الجديد beoutq

يأتي اسم قناة بي اوت كيو إشارة إلى كسر احتكار قطر، فهو عكس اسم بي ان سبورت، والـ q هي إشارة لدولة قطر، والتي استمرت في ملاحقة القناة قضائيًا بسبب بثها مباريات كأس العالم الصيف الماضي، والآن يبحث الكثيرون عن تردد قناة بي اوت كيو لمتابعة مباريات دوري أبطال آسيا، لذا نقدم لكم أحدث تردد قنوات بي اوت كيو على عربسات.

تردد قنوات بي اوت كيو على عربسات

اضبط الآن أحدث تردد لقناة beoutq على العربسات على النحو التالي:

القمر المدار التردد الاستقطاب معامل الترميز Arabsat 26 درجة شرقًا 12337 أفقي 27500 Arabsat 26 درجة شرقًا 11270 أفقي 27500

ترددات استقبال قنوات beoutq

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القمر التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز عربسات 12207 أفقي 27500 عربسات 11919 رأسي 27500 عربسات 12380 رأسي 27500

رسيفر بي اوت كيو

حتى يمكنك استقبال قناة بي اوت كيو beoutq يجب عليك امتلاك رسيفر يعمل بتقنية H265، وهي تقنية لضمان وصول الصورة إلى المشاهد بأعلى جودة، وأهم تلك الأجهزة التي تدعم تلك التقنية:

سيناتور 999.

ستار سات 2000.

أكستريم 90000.

كيوماكس H7.

T8 تايجر.

وبالنسبة لمن يمتلكون بالفعل أجهزة beoutq نسخة v.6 عليهم توصيل أجهزتهم بالانترنت ليتم تحديثها، أو التواصل مع أحد المختصين لإتمام تحديث أجهزتهم لمواكبة الترقية التي يجرى إتمامها على قنوات بي اوت كيو.

عودة بث قناة بي أوت كيو

من المنتظر عودة بث قنوات بي أوت كيو يوم الجمعة أو السبت القادم، ولكن من المحتمل مواجهة المشاهد المصري بعض المشكلات في استقبال قناة beoutq، وذلك لاعتماده على أجهزة الشيرنج، في الوقت الذي قامت فيه قنوات بي اوت كيو بترقية عمليات التشفير بحيث يصعب اختراقها، وبالتالي لن يتمكن المشاهد المصري من فك تلك الشفرات، وفي هذه الحالة ليس أمامه سوى اللجوء إلى قنوات بي أن سبورت.

وللمزيد يمكنكم التعرف على: تردد قناة بي ان سبورت على جميع الأقمار الصناعية

ونود أن نلفت انتباه قراءنا أن صفحات الانترنت تعج بالشائعات، وحاولنا قدر الإمكان عرض معلومات من مصادر رسمية موثوقة مثل موقع قناة روسيا اليوم، إلا أن الحساب الرسمي الخاص بقناة بي اوت كيو لا زال مغلقًا، وما يتم تداوله عبر تويتر هي حسابات منسوبة لقنوات بي اوت كيو ولم يتسن لنا التأكد من أنها حسابات رسمية، وفور ورود جديد سنوافيكم به في التحديثات القادمة، فتابعونا.