تعرف علي القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز على الدوام عرب فور نيوز، في مصر والعالم أجمع، أنتم مدعون لوجبة دسمة من المتعة وفنون كرة القدم الحقيقية، من خلال مباراة ليفربول وتشيلسي في مباراة كأس السوبر الأوروبي، الذي يترقبه محبي كرة القدم على مستوي العالم، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم القنوات الناقلة للمباراة وكل تفاصيل اللقاء الهام.

يستضيف ملعب فودافون أرينا معقل نادي بشكتاش التركي، مباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي غدأ الأربعاء 14/8/2019 الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة للمباراة ملعب المباراة معلق المباراة ليفربول * تشيلسي 19.00 بتوقيت غرينتش 21.00 بتوقيت القاهرة 22.00 بتوقيت مكة المكرمة قناة بي إن سبورت HD1 فودافون أرينا عصام الشوالي

تابع القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة للمباراة

متابعينا الأعزاء في الوطن العربي الكبير بعد توقف قنوات بي أوت كيو، لا حديث إلا عن متى موعد عودة البث لقنوات بي أوت كيو، والحقيقة أن كل البيانات الصادرة من أدارة شبكة بي أوت كيو، لم تتحقق فقد أكدت الشبكة أن البث سيعاود يوم الجمعة الماضية، مع انطلاق مباريات الدوري الانجليزي ولم تعمل القناة ولم يعد البث، وأصبح الناس مجبرين على ألأشترك في قنوات بي إن سبورت القطرية، المالكة لحقوق بث المباراة وأصبح المشاهد لا يسق في وعود بي أوت في العودة من جديد للبث، فالمؤكد هو أذاعت المباراة على بي إن سبورت HD1.