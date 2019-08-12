تعرف على سبب قطع أشارة البث على شبكة قنوات بي أوت كيو ومتى سيعود البث للقنوات

قنوات بي أوت كيو استطاعت في وقت قصير للغاية، أن تستحوذ على نسبة متابعة فاقت التوقعات بكثير، وجذبت الملايين من محبي الساحرة المستديرة في العالم العربي أجمع، والقنوات بدأت بثها منذ عام تقريباً ومنذ ذلك التاريخ وجد المواطن العربي العادي المتوسط الدخل ضالته في تلك القنوات، لكي يستطيع أن يشبع رغبته في مشاهدة البطولات الكبري بالمجان وأصبح يتساءل “متى يعود البث لقنوات بي أوت كيو”

مجموعة قنوات بي أوت كيو تهدف إلي محاربة احتكار شبكة الجزيرة للأعلام، المالكة لمجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية للبطولات العالمية الكبري، والقنوات كانت تبث المباريات بالمجان للجمهور العربي حتى توقف البث.

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سبب توقف بث قنوات بي أوت كيو الرياضية

حتى اللحظة السبب الحقيقي لتوقف بث قنوات بي أوت كيو غير معلوم، وغير واضح فقد أصدرت مجموعة قنوات بي إن سبورت بيان اكده فيه أنها تحصلت على حكم نهائي بوقف بث مجموعة قنوات بي أوت كيو، بسبب بثها لمنافسات ليس لها الحق في بثها وهي ملك حصري لمجموعة بي إن سبورت، وجاء ذلك في تدوينه على الحساب الرسمي للشبكة القطرية.

ماذا تقول شبكة قنوات بي أوت كيو عن سبب التوقف للبث

كما أصدرت مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، بيان حول سبب توقف مجموعة بي أوت، أيضاً نشر الموقع الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي توتير لشبكة بي أوت كيو بياناً، أوضحت فيه أن سبب توقف بث الشبكة هو إجراء تحديثات على المجموعة، لتفادي التشويش على إشارة البث التي تتعرض له المجموعة، من قنوات بي إن سبورت، وأن التحديثات التي تجريها القناة ستنتهي قريباً ويعود البث من جديد.

متى يعود بث قنوات بي أوت كيو من جديد

من المعروف أن مجموعة قنوات بي أوت كيو كانت تبث من كولومبيا في الوقت السابق، قبل توقف شارة البث، وكانت الشبكة قد أصدرت بيان اكده عودة القنوات للبث مساء الجمعة الماضية، مع بداية بث مباريات الدوري الانجليزي الممتاز، وهو ما لم يتحقق مما جعل المتابعين للقنوات يتشككون في البيانات التي تصدرها شبكة بي أوت كيو، وإلي الآن لا أحد يستطيع الجزم بموعد عودة شارة البث للمجموعة من جديد.