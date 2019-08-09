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تردد القنوات الناقلة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في الدوري الانجليزي قناة بي ان سبورت beIN SPORTS...

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ننقل لكم تردد القنوات الناقلة لمباراة ونوريتش سيتي في الدوري الانجليزي على القمر الصناعي نايلسات وعربسات، بالإضافة إلى موعد مباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي، في أطار بدء الموسم الجديد من مباريات اليوم، حيث تنقل أحداث المباراة على تردد قناة بي ان سبورت 2،تردد القنوات الناقلة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي.

ويتم نقل مباراة ليفربول ونوريتش سيتي على قمري العرب سات والنايلسات، من خلال احدى قنوات بي ان سبورت ، كما نتابع معكم داخل المقال تردد بي ان سبورت 2 الرياضية.

موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي

نتابع معكم اليوم محبي ومتابعي الكرة الساحرة المستديره، موعدنا اليوم الجمعة 9 أغسطس 2019، مع واحدة من أهم المنافسات الرياضية لمباريات الدوري الإنجليزي في موسمه الجديد، حيث تقام مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في أولى منافسات الدوري الإنجليزي، وذلك في تمام الساعة 9:00 مساءا على قناة بي ان سبورت 2 HD.

تردد القنوات الناقلة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي

يتم نقل أحداث اللقاء الساخن الأول من مباريات الدوري الإنجليزي، من خلال واحدة من قنوات باقة بي ان سبورت الرياضية ذات الجودة العالية، ألا وهي تردد قناة بي ان سبورت 2 hd.

تردد قناة بي ان سبورت 2 HD

القنوات القمر الصناعي التردد  معدل الترميز معامل الاستقطاب
  • beIN SPORTS NEWS HD
  • beIN SPORTS HD10 CHANNEL OLYMPIQUE
  • beIN SPORTS MAX H
  • D4
  • beIN SPORTS MAX HD1
نايلسات 12604 27500 أفقي
  • beIN SPORTS HD1
  • beIN SPORTS HD2
  • beIN SPORTS HD3
  • beIN SPORTS HD4
  • beIN SPORTS MAX HD2
  • beIN SPORTS MAX HD3
نايلسات 11013 27500 أفقي
  • beIN SPORTS HD
  • beIN SPORTS HD5
  • beIN SPORTS HD6
  • beIN SPORTS HD7
  • beIN SPORTS HD8
  • beIN SPORTS HD9
نايلسات 11054 27500 أفقي

هذا ونتابع معكم دائما من خلال التحديثات الدورية للجدول، أية تغييرات قد تحدث على تردد قناة بي ان سبورت 2 HD.

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