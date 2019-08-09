تردد القنوات الناقلة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في الدوري الانجليزي قناة بي ان سبورت beIN SPORTS...

ننقل لكم تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوريتش سيتي في الدوري الانجليزي على القمر الصناعي نايلسات وعربسات، بالإضافة إلى موعد مباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي، في أطار بدء الموسم الجديد من مباريات الدوري الإنجليزي اليوم، حيث تنقل أحداث المباراة على تردد قناة بي ان سبورت 2،تردد القنوات الناقلة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي.
ويتم نقل مباراة ليفربول ونوريتش سيتي على قمري العرب سات والنايلسات، من خلال احدى قنوات بي ان سبورت الرياضية، كما نتابع معكم داخل المقال تردد بي ان سبورت 2 الرياضية.
موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي
نتابع معكم اليوم محبي ومتابعي الكرة الساحرة المستديره، موعدنا اليوم الجمعة 9 أغسطس 2019، مع واحدة من أهم المنافسات الرياضية لمباريات الدوري الإنجليزي في موسمه الجديد، حيث تقام مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في أولى منافسات الدوري الإنجليزي، وذلك في تمام الساعة 9:00 مساءا على قناة بي ان سبورت 2 HD.
تردد القنوات الناقلة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي
يتم نقل أحداث اللقاء الساخن الأول من مباريات الدوري الإنجليزي، من خلال واحدة من قنوات باقة بي ان سبورت الرياضية ذات الجودة العالية، ألا وهي تردد قناة بي ان سبورت 2 hd.
تردد قناة بي ان سبورت 2 HD
|القنوات
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|معامل الاستقطاب
|
|نايلسات
|12604
|27500
|أفقي
|
|نايلسات
|11013
|27500
|أفقي
|
|نايلسات
|11054
|27500
|أفقي
هذا ونتابع معكم دائما من خلال التحديثات الدورية للجدول، أية تغييرات قد تحدث على تردد قناة بي ان سبورت 2 HD.