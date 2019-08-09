“اضبط الإشارة” تردد قنوات بي أوت كيو الجديد 2019 BeOutQ على نايل سات وعرب سات

شهدت الساعات الماضية، تطورات جديدة في قنوات بي أوت كيو الرياضية، وذلك بعدما توقفت القناة في الأيام القليلة الماضية عن البث بشكل رسمي، وتسببت في إحداث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والبحث العالمي، بعدما توقفت قبل انطلاق مباريات الدوريات العالمية الكبرى، والتي سوف تنطلق في الساعات القليلة المقبلة ومنها الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الفرنسي الممتاز وغيرها من البطولات.

وقد توقفت قناة بي أوت كيو في الأيام الماضية، بعدما أجرت بعد التعديلات والتحديثات الجديدة على القنوات الخاصة بها، وذلك حسبما كشفت القناة على حسابها الرسمي بتويتر، حيث تم العمل على تطوير وتحديث الترددات وكافة وسائل البث لتقديم خدمة مميزة.

وطالب الكثير من متابعي القناة بضرورة عودة القناة خاصة مع انطلاق الدوري الإنجليزي بمباراة هامة، بين نادي ليفربول الإنجليزي ونادي نوريتش سيتي في الجولة الأولى.

تردد قنوات بي أوت كيو الجديد 2019

وأوضحت قناة بي أوت كيو، أنه يمكن لكافة المتابعين، استقبال القناة على الترددات الجديدة التالية:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب النايل سات 12034 H عرب سات 12207 أفقي عرب سات 11919 عمودي عرب سات 12380 عمودي

كما أوضحت القناة، أنها تعمل بعشر قنوات رياضية مختلفة بشكل مجاني، حيث تعمل القناة على تقديم كافة البطولات والمباريات الدولية الهامة بدون دفع رسوم كبيرة.