شغلها حالاً .. تردد قناة بي اوت كيو Beoutq الجديد بعد عودة الاشارة وطريقة تشغيل القناة على عرب سات

تردد بي اوت كيو beoutQ الجديد اغسطس 2019 بعد توقف اشارة بث القناة على عرب سات بتاريخ الثلاثاء الماضي، حيث تفاجئ الملايين من متابعي قنوات بي ان كيو بأختفاء أشارة النقل التابعة للقناة على الترددات القديمة، وبدأت الشائعات تطول مستقبل قدرة القناة على المواصلة في الموسم الجديد، خاصة مع بداية مباريات البريميرليغ، وسنرفق لكم تردد قناة بي اوت الجديد على العربسات.

تردد قناة بي اوت كيو الجديد

نشرت صفحة بي أوت كيو على حسابها الرسمي عبر تويترأن توقف اشارة القناة لسبب أعمال الصيانة، والقناة ستعود للعمل اليوم الجمعة مع بداية مباريات الدوري الانجليزي مع لقاء ليفربول ونوريتش سيتي، وبالتالي لم تعلن القناة حتى اللحظة عن تردد جديد للبث، ولكن يفترض أن تبث على التردد التالي في حال عودتها للعمل اليوم.

ليفربول ونوريتش سيتي بي اوت كيو

تردد بي اوت كيو الجديد 11919 عمودي عرب سات

,وتنقل قناة بي أوت كيو العديد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات الأوروبية والعالمية، وحققت القناة نجاح كبير من وراء قرصنة محتويات قنوات بي إن سبورتس صاحبة حقوق النقل المباشر والحصري للبطولات في منطقة الشرق الأوسط. .