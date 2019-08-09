تردد “قنوات مسلسلات هندية” 2019 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

تردد قنوات مسلسلات هندية 2019 مدبلجة، تنتشر في الفترة الاخيرة قنوات مسلسلات هندية جديدة على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات التي تقوم بعرض جميع المسلسلات الهندية التي تم دبلجتها لأنها حازت على اعجاب الكثير من المشاهدين خاصة في الدول العربية وقد أظهرت المسلسلات الهنديه في تقديم العديد من المشاكل الاجتماعية التي ظهرت مؤخرا وخاصة التعصب والعنصرية والفكر الديني بالإضافة الى تقديم مسلسلات كوميديه دراميه يهتم بها نسبة كبيرة من المتابعين المسلسلات الهندية المدبلجة.

تردد قنوات مسلسلات هندية 2019

تردد قناة mbc bollywood 2019

تعتبر هذه القناة من القنوات التابعة لشبكة ام بي سي المعروفة في العالم العربي و تقوم بتقديم محتوى متطور بشكل دائم وتقوم بعرض نسبة كبيرة من المسلسلات الهنديه فيه المدبلجة وايضا الافلام بالاضافة الى تقديم برامج ترفيهية مدبلجه باللغه العربيه.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 11938 (H) 27500 عمودي 3/4

تردد قناة زي ألوان 2019

تكون هذه القناة بعد اجمل المسلسلات الهندية المدبلجة بالعربي والبرامج ويتابعها الكثير من المشاهدين لأنها من أشهر القنوات التي تقوم بتقديم المسلسلات الهندية المدبلجة في الدول العربية و حققت نسبة مشاهدة عاليه بالاضافه الى تقديم أعمال درامية ويتابعها الكثير حول الوطن العربي.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات عرب سات Advertisements 11938 (v) 12111 عمودي v 27500 عمودي 3/4

تردد قنوات افلام هندية مدبلجة 2019 علي النايل سات

تقوم هذه القناة بتقديم العديد من الأعمال الهندية التي تم ترجمتها الى اللغه العربيه وتختلف تصنيفاتها من الكوميديا والاكشن والدراما بالاضافة الى انها تقدم العديد من البرامج الترفيهية اخبار النجوم.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 12111 (h) 27500 أفقي 3/4

تردد قناة kurdsat tv

هذه القناة عن عراقية تقوم بتقديم العديد من الاعمال الفنيه المتنوعه ومن أهمها المسلسلات الهندية و تقوم بعرض بعض المسلسلات باللغة الفرنسية او الفرنسيه او العربيه و حازت على إعجاب عدد كبير من المشاهدين.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 10796 (v) 27500 عمودي 5/6

تردد قناة يو تي في أرابيا UTV Arabia

تعتبر هذه من اكثر القنوات الفضائيه التي لها متابعين حول الوطن العربي لما تقوم بتقديم العديد من الاعمال الفنيه المتنوعه في كافة المجالات بالاضافة الى انها تقوم بتقديم اخبار النجوم الهنود وجميع فعاليات المهرجانات العالمية التي تحدث.