“بشرة خير” كل من يريد معرفة عودة البث لمجموعة قنوات بي أوت كيو والتحديثات الجديدة التي...

مجموعة قنوات بي أوت كيو، استطاعت خلال فترة وجيزة أن تستحوذ على نسبة كبيرة من المشاهدين للمباريات الكبرى، التي كانت حكراً على قنوات بي إن سبورت المشفرة، والمعروف أن مجموعة قنوات بي أوت كيو تهدف إلي محاربة الاحتكار، وتعمل على مشاهدة الجميع للمباريات بالمجان، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم أخر تفاصيل عودة بث القناة التي توقف وموعد عودة البث مرة أخرى.

أكدت شبكة قنوات بي أوت كيو لمتابعيها في كل مكان في الوطن العربي، أن المجموعة ستعود للبث مرة أخرى، من خلال تحديثات تقوم بها المجموعة لتفادي التشويش المتعمد عليها.

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تردد قنوات بي أوت كيو على النايل سات والعرب سات

سنقدم لكم أحدث تردد لمجموعة قنوات بي أوت كيو، وإذا حدث تعديل للتردد بعد التحديثات التي تجريها القناة حالياً سنوافيكم به في الحال.

القمر الصناعي اسم القناة التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز النايل سات beoutQ 12034 H 27500 عرب سات beoutQ 12207 H 27500 عرب سات beoutQ 11919 V 27500

موعد عودة بث قنوات بي أوت كيو

قال الحساب الرسمي لشبكة قنوات بي أوت كيو على موقع التدوينات على توتير، أن القنوات ستعود للعمل مساء غداً الجمعة 9/8/2019، وأن هناك بعض التعديلات والتحديثات التي ستقوم بها الشركة، لتفادي التشويش في الفترة القادمة.

تعرف على المشكلة التي ستواجه المشاهد المصري لمجموعة بي أوت كيو

من المعروف أن المصريون يعتمدون على أجهزت “الشيرنج”، التي تعمل على فتح قنوات بي أوت كيو، وقال الدعم الفني للشبكة أن الشبكة تهدف إلي عمل تشفير، سيكون أكثر قوة ويصعب اختراقه، في الفترة القادمة وذلك لتأمين بث المجموعة من محاولات التشويش المتعمدة.